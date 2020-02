La gente dice que la radio forma parte de su vida, y yo digo que quien forma parte de mi vida es mi abuela Micaela. Y la radio fue un instrumento de acercamiento y de relación muy intensa con ella.

Hasta hace pocos años que salí del armario, me daba pudor decir que escuchaba la radio. Entre los 80 y 90, por mi juventud, supongo, pensaba que eso era cosa de antiguos. Pero yo seguía. Esa moderna sentada haciendo crochet oyendo a Julia Otero y a Manuel Delgado era cosa privada. Un secreto inconfesable.

Os cuento. Mi abuela era sastra y ya jubilada ocupaba parte de su tiempo en mí. Eran los 70. Pasábamos las mañanas de verano cosiendo. Ella, sus cositas y yo vestiditos para mis Nancys.

Y como era cosa fácil, charlábamos. Y no banalidades, no. Al hilo del programa que sonaba; me hablaba de lo importante que era saber, de estar informado y de tener criterio. Supongo se remitía esos tiempos negros y por eso trataba de alertarme.

De la mano del locutor (recuerdo a Gabilondo… Del Olmo no nos gustaba mucho) comentaba los temas que trataban y las noticias del día. Ella, naturalmente las completaba con sucesos de su vida y mi me encanta escucharla. Así, las dos juntitas, aguja en mano, seguíamos dando puntaditas a la vida.

De modo que aquí sigo yo. Hablando con ella, con mi abuela y con la radio.