Movilización en contra de las salas de apuestas en A Coruña

La Plataforma "Fóra as Casas de Apostas dos nosos Barrios" convoca a las siete y media de la tarde una manifestación en la Plaza de Pontevedra en A Coruña. Una protesta más para demandar el cierre de las salas de apuestas, la prohibición de las tragaperras en los bares y el fin del juego online.

El colectivo reitera que no se respeta la prohibición del acceso de menores a los salones de juegos e insta a la administración a que ponga fin a lo que supone un claro riesgo de convertir a muchos jóvenes en futuros ludópatas.

"Nós o que demandamos é unha reducción e eliminación total da publicidade, da mesma forma que se fixo no seu momento co tabaco ou o alcol; e o cese total de establecementos, das tragaperras nos bares e, sobre todo, do xogo online, que é de lexislación estatal e está en bares, establecementos... e está moi naturalizado"

En A Coruña hay 45 salas de apuestas y salones de juegos, según datos municipales. El gobierno local dijo que todos serán revisadas.