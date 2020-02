Juanma Camacho: "No sabemos porque el Gobierno no aprueba sus 220 millones de la ITI"

Nuevo viaje en taxi por las calles de la capital. En esta ocasión, el invitado ha sido el portavoz de la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más', Juan Manuel Camacho. Un viaje con los compañeros de Radio Taxi 953 22 22 22. Uno de los temas que más tiempo ha ocupado ha sido la famosa Inversión Territorial Integrada que se aprobó para la provincia de Jaén hace unos meses y para la que ya se están recogiendo proyectos por parte de las 97 localidades de la provincia.

Sobre este tema, la principal preocupación se centra ahora en los 220 millones de euros que deben llegar, vía fondos europeos, del ejecutivo central. En este sentido, Camacho ha indicado que "no sabemos porque el gobierno no aprueba sus 220 millones". Mientras tanto, el portavoz del movimiento ciudadano asegura que la administración regional "teóricamente" ha aprobado su parte ya que está realizando las diferentes mesas.

Ha llegado a asegurar que "si los políticos no se ponen las pilas, aquí se lía parda ya que Jaén no puede permitirse perder esta cantidad de dinero". Ha recordado que enviaron diferentes cartas a los diputados nacionales por la provincia insistiendo en que "no nos ha satisfecho la respuesta de los parlamentarios socialistas". Ha reclamado a Sicilia, Berja y Serrano (los parlamentarios socialistas jienenses) que se lo exijan a Sánchez de manera inmediata.

PETICIONES Jaén Merece Más exigió al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que la UE convierta a la capital en Zona Franca

También ha calificado como "de segunda" la ITI concedida a la provincia de Jaén al contar con un presupuesto de 440 millones frente a los más de 1.000 que tuvo Cádiz. Por otro lado, ha recordado que, inicialmente, esta inversión caducaba este año aunque finalmente se ha concedido una prórroga hasta 2023.

La posibilidad de convertir a la capital en una Zona Franca ha sido otro tema principal. Jaén Merece Más se lo pidió al consejero de Hacienda, Juan Bravo, y explica que su reclamación entra dentro de una nueva formulación de la Unión Europea que permite obtener una serie de beneficios a las empresas que se instalan en estos puntos. Para lograr esto, asegura, el gobierno "debería ejecutar el eje central ferroviario que es fundamental" así como "desarrollar la A-306 y la A-316".

Además, ha exigido que se conceda a Jaén la denominada Zona de Urgente Reindustrialización Europea así como que el presidente de la Junta, Juan Manuel Camacho, cumpla con sus promesas de realizar una serie de planes específicos para la provincia algo que, tal y como asegura Camacho, "fue propuesta por Jaén Merece Más".

Camacho ha pedido que la puesta en marcha del tranvía se desligue del debate sobre la ubicación de la futura Estación Intermodal en la zona de Vaciacostales ya que, remarca, "genera fuerte oposición vecinal". Argumenta que "este trenecito lleva parado una década" y solo se desea que se ponga a andar y pide que "no nos obliguen a ir a Vaciacostales".