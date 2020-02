En la liga, mano de hierro

El Ademar vuelve a vestirse con sus mejores galas, las del mejor equipo español "mortal" del momento que presume de dos únicas derrotas en la liga Asobal a la que mira en los próximos días para mantener su vitola de alternativa. Este sábado, a las 17:30 horas, recibirá al Bada Huesca y a renglón seguido afrontará el tercer derbi territorial de la temporada ante el At. Valladolid. El propósito es recargar las baterías y recuperar su nivel habitual y así afrontar con garantías el doble choque europeo frente el Gorenje Velenje.

Tiene en su mano distanciar en seis puntos de renta al cuarto clasificado, el CD Bidasoa, al que se le desea un largo recorrido en la Copa del Rey para que las plazas europeas no corran. Si los irundarras no llegaran a la final, sería uno de los rivales ahora fuera de la pelea en la parte alta el que abriría las puertas de la EHF obligando a Ademar, Logroño y Bidasoa a una lucha directa por dos billetes. Por ello, el equipo marista no puede despegar el pie del acelerador.

Con las mismas bajas de los últimos partidos, Carou y Mosic, los de Manolo Cadenas esperan a un Huesca que nunca en sus casi diez temporadas en la máxima categoría se llevó la victoria del Palacio. aunque hace dos campañas arañó un punto que causó estragos en la sede marista. Un precedente poco probable esta vez debido a la mala dinámica de un contricante que ocupa puesto de descenso y que ha perdido todos sus partidos a domicilio.

Las lesiones están detrás de la llamativa pérdida de potencial de la escuadra dirigida por José Nolasco (fue sexto el año pasado), que ya inició la temporada con las importantes ausencias de Montoya o Joao Pinto, entre otros, y que incorporó semanas atrás al veterano Tioumensev.

ABANCA ADEMAR-BADA HUESCA

Árbitros: Monje Ortega/Martín Soria