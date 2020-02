Moreno, tras el despido de Molango: "No tengo ni más ni menos competencias"

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, ha negado este viernes que su rol en el club balear haya experimentado un cambio tras la destitución esta semana del consejero delegado Maheta Molango. “No tengo ni más ni menos competencias, que son las de entrenar", ha dicho.

"Esa decisión (de los propietarios) no nos afecta en cuanto a competir y trabajar por los objetivos fijados. Nos limitamos a trabajar, como siempre, para ganar los partidos”, ha afirmado Moreno.

“No puedo estar constantemente diciendo si lo que se dice (con respecto a que si ha salido más reforzado tras la destitución de Molango) es verdad o no. Con él tenía una relación basada en el respeto mutuo durante esos dos años y medio. No puedo decir que era su amigo ni que íbamos a comer juntos, pero eso sí, a nivel personal mis palabras no pueden más que de cariño", ha sostenido.

"Tengo que agradecerle, junto al director deportivo Javier Recio, que me hayan dado la posibilidad de venir a un club como el Mallorca”, ha explicado.

Moreno ha realizado un amplio balance sobre su dos años y medio al frente del equipo para salir al paso de la críticas por la pobre trayectoria en Primera, y en ese contexto ha destacado los dos ascensos consecutivos.

Ha recordado que la pasada temporada el Mallorca “fue excelso en casa y muy bueno como visitante”, aunque ha admitido, “porque los números están ahí”, que este año es “el peor equipo a domicilio" y está en zona de descenso”.

“Ahora se empieza a especular con muchas cosas, pero no por decir muchas cosas que no son, al final se convierten en una realidad. Repito, es una decisión (el despido del consejero delegado) que toma la propiedad del club y nosotros quedamos en la misma situación del resto de empleados, que siempre dependemos de cada temporada”, ha resumido Vicente Moreno