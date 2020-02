O Entroido na Costa da Morte (1): Das chirigotas ao Éxército dos Panos

Como noutras tantas cousas, á hora de celebrar o entroido na Costa da Morte tamén somos especiais. Nun territorio como o galego, no que a tradición nos marca un camiño de caretas e de desfiles nocturnos, neste curruncho do noroeste optamos por facer espéctaculos máis propios de terras gaditanas.

Iso destaca tamén Germán Traba, un dos habituais do festival fisterrán. A sorna política que nos asemella co sur da península, tamén é algo que sinala Sandra Alvite, concelleira de Mazaricos.

Ela, falanos da tradición na súa vila, do programa para este ano e do non tan coñecido "Exército dos Panos".