La 29 edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia proyectará trabajos de los cinco continentes

Cine independiente, cortometrajes, documentales, talleres, proyecciones para los más pequeños o música, entre otras propuestas, conforman la programación de la vigésimo novena edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP), distinguida por primera vez con el certificado de calidad para certámenes de la Asociación de la Industria del Cortometraje (AIC) y que entre el 28 de febrero y el 7 de marzo proyectará cine de calidad de los cinco continentes. El festival reforzará, además, su faceta más social y crítica abordando cuestiones como la despoblación, la situación de los países en conflicto, explorará los lugares fronterizos entre el cine y otras disciplinas artísticas y contará con la presencia de reconocidos profesionales de la cultura como Natalia Moreno, José Ángel Mañas o Tirso Calero. Será, asimismo, un espacio de encuentro para la cantera emergente del nuevo cine español.

El festival levantará el telón el viernes, 28 de febrero, (cine Ortega a las 20:00 horas) con la proyección de 'La hija de un ladrón', de la directora catalana Belén Funes, distinguida con el Goya a la Mejor Dirección Novel. El largo lleva a la gran pantalla la historia de Sara (Greta Fernández), una joven que ha estado sola toda su vida y que con 22 años y un bebé de seis meses tiene muy claro lo que quiere: trabajar, recuperar a su pareja y formar una familia normal con su hermano pequeño y el padre de su hijo. Tras la jornada inaugural tendrá lugar la presentación (22:45 horas en el cine Ortega) de 'Madre', dirigida por el director español Rodrigo Sorogoyen, el largometraje que continúa su multipremiado corto de título homónimo, en el que su protagonista Elena (Marta Nieto) vive, diez años después, en la misma playa donde desapareció su hijo, trabaja de encargada en un restaurante y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde lleva anclada tanto tiempo.

Cortometrajes a concurso

Uno de los apartados centrales de la programación será el Concurso Nacional de Cortometrajes, en el que podrán verse 18 de los 1.103 trabajos presentados. Dentro de este apartado, el festival mostrará (sábado 29 de febrero -20:00 y 22:45 horas en el cine Ortega- y domingo 1 de marzo -20:00 horas en el cine Ortega-) algunas de las creaciones premiadas en el circuito nacional de festivales, así como otros títulos de nuevos realizadores emergentes.

Por su parte, la sección que el certamen palentino dedica al Cortometraje Internacional exhibirá veinticuatro trabajos entre las 1.048 propuestas recibidas. Las obras que finalmente podrán verse en el festival proceden de diecisiete países: Francia, Polonia, Rusia, Suiza, Canadá, Irán, Corea del Sur, Albania, Italia, Croacia, Vietnam, Australia, Alemania, Noruega, Túnez, Sudáfrica y Uruguay. Este apartado, en el que tiene cabida películas de ficción y animación, permitirá a los espectadores conocer las nuevas corrientes cinematográficas de los cinco continentes. Las proyecciones tendrán lugar el sábado 29 y el domingo 1 de marzo (a las 12:00 y 17:30 horas) en cuatro sesiones que tendrán como escenario el cine Ortega.

Cine independiente y documentales

El cine independiente de Bélgica, Francia, Colombia, Suecia y Canadá vuelve un año más a estar presente en el festival a través de la muestra de largometrajes internacionales, una sección que reúne algunas de las películas más reconocidas en el último año. La muestra contará con seis propuestas de directores tan laureados como los hermanos Dardenne, premiados en Cannes por 'El joven Ahmed', Roy Andersson, galardonado en Venecia por 'Sobre lo infinito', o el reconocido Ladj Ly, autor de 'Los miserables'. El ciclo -este año como novedad propone para la jornada del jueves 5 una 'cita a ciegas' con la proyección de un largo independiente cuyo título no se conocerá hasta el momento de su visionado- finalizará el sábado 7 de marzo con el prestreno del filme 'Y llovieron pájaros', de la canadiense Louise Archambault. También se proyectará 'Monos', la recién estrenada producción colombiana del director Alejandro Landres.

El cine documental vuelve a tener un protagonismo especial en la MCIP a través de 'Documentados', un ciclo que proyectará cuatro documentales y que este año repara singularmente en la despoblación. La decadencia en las áreas rurales de distintos lugares del mundo es el corpus de 'Meseta' y 'Almost Ghosts'. El miércoles, 4 de marzo será el turno para el largometraje 'Meseta' (2019), del cineasta vasco Juan Palacios, un trabajo que refleja la situación que atraviesan las áreas rurales de la meseta castellana, mientras que el jueves, 5 de marzo, llegará 'Almost Ghosts' (2018), de Ana Ramón Rubio, un documental que explora la decadencia, al borde de la desaparición, de los pueblos fantasma a través de la icónica ruta 66 de Estados Unidos. El martes, día 3, una reflexión sobre el machismo y la construcción de la masculinidad en la sociedad actual llegará de la mano de 'Serás hombre' (2019), de la directora salmantina Isabel de Ocampo. El viernes, 6 de marzo, se proyectará el multipremiado 'For Sama' (2019), que gira en torno a la fortaleza con la que una joven mujer enfrenta el amor y la maternidad en un clima de guerra. Todas las proyecciones tendrán lugar en el cine Ortega a las 17:30 horas.

Otros ciclos

La programación de la Muestra de Cine se completa con otras interesantes actividades y ciclos audiovisuales. Uno de ellos el ciclo 'Leer-Hablar-Ver', que abordará la relación de las letras con el universo de la pantalla. Para esta ocasión, la MCIP ha pedido la colaboración de diversos clubes de lectura (el Club de Lectura de Adultos de la UPP, los de Adultos, Con Mirada Violeta y de Cómic de la Biblioteca Pública de Palencia). Los aficionados podrán disfrutar de 'Historias del Kronen', 'The Professor and His Beloved Equation' y 'Sin City', cuyas proyecciones tendrán lugar en la Biblioteca Pública el 2, el 4 y el 6 de marzo, a partir de las 17:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo. El martes, 3 de marzo, 'Leer-Hablar-Ver' contará con la presencia del novelista de 'Historias del Kronen', José Ángel Mañas, que abordará las claves de su más conocido proyecto literario, reeditado por Bala Perdida, cuando se cumplen más de 25 años de su publicación. Por último, el club de lectura Con Mirada Violeta ha propuesto para el jueves 5 la presentación del libro 'Conchita Montes. Una mujer ante el espejo', la primera biografía publicada (Bala Perdida, 2019) sobre la actriz. Sus autores, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, vendrán a la Muestra de Cine para presentar la primera aproximación a la trayectoria y la vida de una mujer que abanderó una independencia a ultranza que mantuvo férreamente toda su vida, lejos de las estrictas normas impuestas por el franquismo.

Por su parte, dentro de la sección CEAS de largo se proyectará el lunes 2 (a las 17:30 horas en el cine Ortega) 'Vivir dos veces', una creación de la cineasta barcelonesa María Ripoll protagonizada por Óscar Martínez, Inma Cuesta y la joven Mafalda Carbonell. Asimismo, los usuarios de los Centros de Acción Social tendrán otra cita expresamente pensada para ellos. En esta ocasión será con la música de los integrantes del Conservatorio Profesional de Palencia que ofrecerán el concierto '¡¡Bandas de Cine!!' el jueves, 5 de marzo, (18:00 horas) en el Teatro Principal.

Quercus, proyecto que surge de la colaboración entre la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León (FECCYL) y la Junta de Castilla y León, contará este año con cinco propuestas. Se trata de 'Best Seller', de Max Lemcke; 'Viudas', de María Guerra; 'Sicreo', de Milo Jiménez; 'Espero', de Adrián Díaz y 'La Santa', de Vega Halen. El pase de estos filmes tendrá lugar el sábado 7 de marzo, a partir de las 12:00 horas en el cine Ortega.

Fiel a su compromiso por acercar el cine a los más pequeños, alrededor de un millar de alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la capital y la provincia tendrán de nuevo la oportunidad de asistir a las proyecciones de 'Cine y escuela', un apartado en el que este año compiten ocho cortometrajes: 'Rainbow Friends', de Thomas Goletz; 'Ian. Una historia que nos movilizará', de Abel Goldfarb; 'Lifetime: A Pac-Man Story', de Ramón Mascarós y Carlos Escutia; 'Like and Follow', de Brent Forrest y Tobias Schlage; 'Ailín en la luna', de Claudia Ruiz; 'Luna', de Nicolás Cefarelli; '028', de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle y Fabien Meyran; y 'Gunpowder', de Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin y Anne-Lise Kubiak.

Actividades paralelas

Cine y música se darán la mano en la nueva edición de la Muestra de Cine. Gracias a la colaboración del festival Palencia Sonora, la música se hará un hueco en la programación el viernes, 6 de marzo, fecha en la que se proyectará en el cine Ortega (22.15 horas) el Goya a la Mejor Película documental 'Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas' con la presencia de su realizadora, la zaragozana Natalia Moreno. El largo cuenta la historia del polifacético violinista Ara Malikian. Hace un recorrido por su vida y su incuestionable aportación a la música clásica y contemporánea.

Por otro lado, la fotógrafa palentina, Mirta Rojo (1986), de la mano de la MCIP expone hasta el domingo, 1 de marzo, en la Fundación Díaz-Caneja '1.821 disparos. Retratando la euforia', una selección de las fotografías que realizó para el Instagram de la Academia de Cine, en la entrega de los Premios Goya del pasado año. Rosy de Palma, Loles León, Eduardo Casanova, Belén Rueda, Pedro Almodóvar y un largo etcétera aparecen retratados en esta serie de 43 fotografías resultantes de 1.821 disparos.

Otra de las actividades paralelas se celebrará en la Biblioteca Pública (viernes, 28 de febrero, a las 16:30 horas). Será una masterclass que ofrecerá el guionista Tirso Calero, que dará a conocer todos los detalles a la hora de escribir un guion para una serie de televisión. La cita cinematográfica palentina también extenderá su actividad a la calle. El sábado, 29 de febrero, el viandante se topará en la plaza Mayor de Palencia con la 'Feria de las Ilusiones', una exposición-instalación teatralizada que pondrá en escena Títeres Errantes. El público podrá descubrir de forma lúdica y pedagógica a traumatropos, zootropos, fenaquitiscopios, praxinoscopios, esteroscopios, linternas mágicas... ingenios ópticos que dieron lugar al nacimiento del cine en el siglo XIX.

La Muestra de Cine se adhiere además -y por primera vez- al proyecto 'Bibliotecas Humanas', una plataforma surgida en Dinamarca para fomentar espacios de encuentro y diálogo. El público que vaya el sábado, 7 de marzo, a la Biblioteca Pública (12:00 horas) se encontrarán con Eduardo Margareto (responsable de los Cines Ortega y Multicines Avenida), quien abordará la significación de las salas de cine a lo largo de los años en una ciudad de provincias como Palencia.

Días antes a la inauguración oficial del festival, concretamente el martes, 25 de febrero, (Librería del Burgo, a las 19:00 horas) tendrá lugar la presentación de 'Cinematográfico' (Editorial Libre Albedrío-2019), un texto escrito por Gema Sirvent e ilustrado por Ana Pez. La música pondrá el broche final el sábado, 7 de marzo, con una doble sesión —en colaboración con Palencia Sonora— a cargo de Dj elDimitry y Dj Xin-Norris Selecktah (a las 00:00 y 01:00 horas). El soul, funk, reggae, roots, rocksteady, rock and roll, dancehall, hip hop, boogaloo, brass band, jungle o drum and bas despedirán en el Universonoro una semana de cine.

Como complemento a estas actividades paralelas del certamen palentino, se proyectará la película-documental 'Una mañana fría', con la que la cineasta ribereña Raquel Troyano da voz y protagonismo a las víctimas de los accidentes de tráfico (domingo, 8 de marzo, en el Ortega a las 19:00 horas) y el largo de animación 'Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo', de Ángel Alonso (un filme especialmente dirigido a público familiar que podrá verse el sábado, 7, a las 12:00 horas en el Ortega).

La 29 edición de la MCIP repartirá 14.800 euros en premios

La vigésimo novena edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia repartirá un total de 14.800 euros en premios. Como novedad en esta edición, todas las cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes podrán optar el Premio del Jurado al Mejor Guion, dotado con 1.000 euros. También podrán competir al Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 4.000 euros); el Premio del Público (2.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros), a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros) y el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros). Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros. No se quedará sin reconocimiento la Mejor Banda Sonora, ya que se concederá el Premio Javier Santos con su aportación económica de 800 euros. En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros), el Premio del Jurado Joven (1.000 euros) y el Premio del Público Infantil (1.000 euros).

La Muestra de Cine Internacional de Palencia cuenta con la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León como promotores, Toyota Palencia como patrocinador oficial y la Universidad de Valladolid, Palencia Abierta, el Festival Palencia Sonora, la Biblioteca Pública, los cines Ortega, el Cine Club Calle Mayor, la Consejería de Juventud y la AIC como colaboradores.