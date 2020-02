Estos días andamos todos en Palencia sobrecogidos con la noticia de la bebé que ha aparecido muerta en Husillos.

Tristeza, indignación, asombro, perplejidad,... son algunos de los sentimientos que muchos palentinos hemos tenido estos días. ¿Cómo se puede hacer esto a una criatura tan indefensa? ¿Qué puede llevar a unos padres jóvenes, si ellos son los autores, a realizar un infanticidio?

Ejemplar la reacción del Ayuntamiento y de los vecinos de Husillos. Un pueblo que ha expresado con palabras y gestos, lo que pensamos cada uno de los ciudadanos.

Ahora es tiempo de dejar actuar a la policía, a la justicia. No es momento de estar con piedras, con fotos o con biografías morbosas de la pareja en las redes sociales. Nuestra sociedad tiene las herramientas necesarias para juzgar este caso. No creo que nadie gane nada haciendo de esta historia cruel un programa morboso de televisión. Ahora es tiempo para el silencio, el sosiego, la discreción y la espera.

Esta niña asesinada es una inocente. No ha podido defenderse, no ha podido vivir o crecer. Este caso me hace preguntarme, ¿Cuántos inocentes mueren cada día o viven en situaciones vejatorias en nuestra sociedad?

• Los niños que mueren de hambre cada día.

• Los 580 millones de personas que en nuestro planeta viven en la pobreza estructural.

• Las mujeres asesinadas por sus parejas.

• Tantas personas que se juegan la vida en las pateras.

• Los refugiados expulsados de sus países por las guerras, los intereses económicos y sociales.

• Los niños, adolescentes o jóvenes que sufren en silencio el bullying en los centros escolares.

• Miles de personas arrastradas por el alcohol, las drogas, la ludopatía, la insatisfacción personal.

• Aquellos hombres y mujeres que se suicidan porque no encuentran sentido a su vida.

• Las personas que son desahuciadas de sus hogares.

• Personas mayores que viven en la soledad, el abandono, la tristeza o la marginación.

¡Hagamos un canto a la vida en todas las etapas de la vida de las personas! ¡Defendamos a todos los inocentes que mueren o viven en situaciones indignas! ¡Construyamos una sociedad que ponga en el centro de todas sus legislaciones a la persona y no al dinero! ¡Desplacemos a los que siembran el lenguaje del odio y utilizan a las inocentes para defender sus ideologías!

La persona es lo primero, lo más sagrado, lo más inviolable. Todas las personas tienen derecho a nacer, a vivir con dignidad, a creer, a desarrollar todas sus capacidades y a potenciarlas.

Pongamos las bases para construir un mundo sin barreras, sin exclusiones, sin bandos. Construir entre todas las naciones, personas... una ética de mínimos que tengamos que cumplir todos los habitantes de nuestro querido Planeta Tierra.