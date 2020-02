El cambio de frecuencias de la TDT llega de nuevo a Palencia

El próximo 17 de febrero el cambio de frecuencias en la televisión digital terrestre (TDT) llega de nuevo a varios municipios de la provincia de Palencia, donde se va a proceder a emitir en SIMULCAST en los centros emisores de Villamuriel de Cerrato por el múltiple RGE1 en el canal 22. Actualmente, emite y seguirá emitiendo durante todo el periodo de simulcast en el canal 57. La población afectada será de 99.721 habitantes.

Aunque se abre un periodo de simulcast, es urgente contactar con un instalador autorizado para proceder a adaptar la antena a los nuevos requerimientos técnicos, única forma de poder seguir sintonizando los programas de RTVE antes mencionados.

¿Qué implica el Segundo Dividendo Digital?

El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, caso de los municipios de la provincia de Toledo afectados, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas. En cualquier caso es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora.

No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.

Previstas ayudas públicas

El pasado 21 de junio se aprobó por Real Decreto una línea de ayudas destinada a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Las solicitudes, que gestionará la empresa pública Red.es, se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT, entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será necesario presentar documentación justificativa, como la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD)