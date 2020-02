Zubeldia se pone a cien en Ipurua

Igor Zubeldia cumplirá 100 partidos oficiales con la Real Sociedad esta jornada en Ipurua contra el Eibar. El azkotiaraa ha analizado la actualidad realista tras el triunfo de ayer en Copa.

-Autocrítica contra el Mirandés. "Es obvio que no hemos jugado nuestro mejor partido, no pudimos hacer nuestro juego pero menos mal que ganamos porque sino no sé como estaríamos todos. Yo creo que la ventaja puede ser suficiente, aunque sabemos que es bastante corta y que no será fácil allí la vuelta".

-Optimismo. "Somos optimistas de cara al partido en Anduva, será difícil porque ellos en casa son muy fuertes, pero nosotros hemos demostrado que también podemos ganar fuera, así lo pudimos demostrar en el Bernabéu”.

-Mirandés muy serio. "Vimos lo que sabíamos, que es un gran rival, no nos sorprendió para nada cómo salieron al campo porque los teníamos estudiados. Pero aún así yo me quedé con ganas de más, por cómo encaramos el partido nosotros".

-Recibimiento. “Yo personalmente nunca había vivido algo así antes de un partido y se me puso la piel de gallina viendo como nos gritaban y animaban. Fue una sensación brutal. Porque sin la afición no somos nada, seguro que nos animarán igual en la vuelta y eso tienen que tener claro que es un plus para nosotros".

-Partido número 100 con la Real. "Es algo impensable a mi edad. Pero estoy muy contento y orgulloso de esa cifra tan redonda, nunca pensé que podía llegar a 100 partidos tan pronto. Ojalá que sea el comienzo de muchos más porque soy muy feliz en la Real”.

-Visita a Eibar. "Es un equipo muy muy fuerte y sólido, aunque nosotros sabemos qué tenemos que hacer para poder ganar. Pero ojo con Anduva, porque desde que ascendieron no hemos sido capaces de ganar allí".