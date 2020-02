Podemos dice no al convenio del Ayuntamiento con la Fundación Juan de Borbón

Podemos ha votado en contra del convenio del Ayuntamiento de Segovia con la Fundación D. Juan de Borbón que aporta 385.000 euros del casi medio millón de presupuesto de la Fundación, lo que supone algo más de 80 % del total. En la actualidad las aportaciones de otras administraciones Junta y Diputación suman el 11%, el 6% de recursos propios y el resto de aportaciones privadas

El portavoz morado Guillermo San Juan asegura que la Fundación con la dependencia financiera del consistorio no cumple con sus objetivos fundacionales para lograr atraer recursos para su programación además de tener poco impacto en la población segoviana sobre todo en los barrios.

Entre el último ranking del observatorio nacional de la cultura de los eventos evaluados en la provincia ninguno pertenece a la programación cultural de la Fundación.

En la próxima comisión de cultura San Juan va a presentar una nueva hoja de ruta de cara a los próximos dos años para esta Fundación reduciendo el gasto de funcionamiento del 30% actual al 15% y una mayor inversión en actividades propias pasando de 56% de estos fondos a la utilización del 80% “estamos observando en algunos caos como dedica estos recursos, cuya aportación principal es del Ayuntamiento a patrocinar eventos que también reciben otro tipo de apoyos municipales. Una falta de eficiencia porqué si es así esos recursos se pueden hacer llegar directamente por parte del Ayuntamiento y no utilizar la Fundación casi como si de una sociedad pantalla se tratara o para justificar unas actividades que no son tal, si no que forman parte de otros festivales y de otros eventos” aseguraba San Juan.

El concejal de Podemos ha mostrado la comparativa de la importante aportación municipal a la Juan de Borbón con esos 385.000 euros, la cuantía más importante en convenios culturales, respecto a otras inversiones como los 15.000 euros destinados a emprendedores, los 20.000 para el pequeño comercio, los 6.000 para compra de libros o los 30.000 para el arreglo y mantenimiento de las pistas polideportivas en los barrios.

San Juan espera la voluntad de otras fuerzas y del equipo de Gobierno para revisar este convenio ya que uno de los compromisos para apoyar al gobierno de Clara Luquero era una revisión de la política de convenios y subvenciones del ámbito cultural.