Partidazos

Lo primero felicitar a Valencia Basket por su victoria ayer ante el FC Barcelona. EL equipo taronja ya está en la semifinales de la copa del rey y se enfrentará mañana sábado al Real Madrid. Otra alegría para Juan Roig que bien merecida se la tiene. Y esta noche otro partidazo en Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Partido con muchísimo filo y riesgo , para el Valencia CF. Es un partido clave , sobre todo después de haber perdido 3-0 en Getafe. Si el Valencia no logra ganar al Atlético de Madrid y además no recupera moral e imagen , el partido de la semana que viene de Champions , si no se sale vivo de Milán, puede ser un aguijonazo probablemente definitivo en la moral de los jugadores y de los aficionados. El de esta noche y el del próximo miércoles creo que van a ser dos partidos que van a marcar de manera clave la temporada del Valencia .