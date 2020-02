Fiscalía cree que Fuset pudo prevaricar al permitir la instalación de la grada de Viveros

Nuevo frente judicial para el concejal de cultura festiva Pere Fuset. La fiscalía de València ha solicitado que se investigue al edil de Compromís por un presunto delito de prevaricación en la instalación de la grada de la Feria de Julio de Viveros en la que perdió la vida un operario.Una muerte por la que próximamente será juzgado Fuset junto a media docena más de investigados acusados de homicidio imprudente y delito contra la seguridad de los trabajadores.

Fue precisamente en la instrucción del caso cuando el juez ya avanzó que podría existir alguna irregularidad administrativa en el encargo de la instalación de la grada que le costó la vida al trabajador. Y es que al parecer la presencia de esa grada no estaba prevista en el montaje inicial y fue Fuset el que sugirió su instalación a cambio presuntamente de gestionar la recaudación de las barras montadas durante los conciertos de julio. El fiscal cree que se vulneraron procedimientos en la autorización de esa grada.

¿Qué dice el señalado?

Fuset, afirma no haber recibido ninguna notificación oficial y se muestra, afirma, prudente. Eso sí, ha dicho que de confirmarse su investigación se le brinda una oportunidad, para, por fin, afirma, poder declarar sobre una cuestión por la que tiene “tranquilidad absoluta y sobre la cual hasta ahora no he tenido ninguna ocasión de poder ser ni siquiera preguntado".

Y es que el concejal recuerda que durante la instrucción del caso "no he podido tener derecho a explicar la verdad como en otras ocasiones", donde su declaración o la de testigos terminó con el archivo de la causa.