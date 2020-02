Paco López: "No hemos conseguido nada, porque no hemos alcanzado el primer objetivo"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que el equipo no se va a relajar, a pesar de tener una distancia de once puntos respecto a la zona de descenso, y recordó que “hay que sacar un diez” cada día porque no han conseguido todavía “absolutamente nada”.

“Aquí se trata de ir a conseguir objetivos. ¿Se ha conseguido algo ya? Se trata de ganar todos los partidos posibles y esto es lo que va a hacer este equipo y cuando se haya cumplido algún objetivo, hablaremos. No se ha conseguido absolutamente nada. El equipo no se va a relajar porque no hemos conseguido nada, hay que sacar un diez cada día”, dijo Paco López visiblemente serio en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

El entrenador del Levante subrayó la calidad del rival de este sábado y explicó que el Villarreal es un equipo con jugadores “con mucho talento, con experiencia para estar arriba y muy dominador”, sobre todo en casa, y que tiene futbolistas “con muy buen pie y con ejecuciones técnicas muy precisas”.

Paco López admitió que “siempre que vienes de una victoria es mejor el nivel emocional”, pero se mostró ambicioso ante el partido de mañana sábado. “La idea es sumar tres puntos en un campo muy difícil y tratar de salir allí con personalidad y de imponer nuestras señas de identidad”, indicó.

El preparador valenciano, que recordó que durante su etapa en el filial del Villarreal hizo debutar a Pau Torres, explicó que sería un orgullo que el meta Aitor Fernández pudiera ser convocado por Luis Enrique con la selección española. “Cuando los jugadores hacen buenas temporadas siempre tienen posibilidades de ir, Aitor está haciendo un buen año”, declaró.

El técnico de Silla explicó que el defensa Rober Pier está “cada vez mejor” y que su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió hace nueve meses es “una grata sorpresa”, pero pidió paciencia tanto para él como para el serbio Nemanja Radoja, aquejado de una lesión muscular.