El Valencia conocerá la sentencia definitiva por la multa de la Unión Europea el 12 de marzo

Ya hay fecha: el próximo día 12 de marzo, el Tribunal General de la Unión Europea emitirá su sentencia sobre el recurso presentado por el Valencia Club de Fútbol a la orden de recuperación emitida en 2016 por la Comisión Europea a la Generalitat Valenciana, que, según la cuál, debía exigirle al Valencia CF 23,3 millones de euros al ser considerado una ayuda de Estado el aval que concedió la Generalitat a la Fundación del Valencia para la ampliación de capital de 2009.

Por tanto, con este pronunciamiento esperado para el 12 de marzo, se espera que se ponga punto final a un 'culebrón' que se alarga desde el verano de 2016. Y que ha tenido varios capítulos que han llevado al Valencia a tener sólo la amenaza de la 'multa' pero sin tener que hacer frente a ella definitivamente. Ahora ya sabrá si tiene que pagar y, si tiene que hacerlo, cuánto: si los 23,3 millones pedidos por la Comisión Europea (20,4 de multa más 1 en concepto de intereses) u otra cuantía inferior (en el Valencia CF siempre han deslizado que esperaban, como mucho, cinco millones).

Y esto le llega al Valencia en un momento clave, días después de saber que la Generalitat Valenciana no podía esperar más y le pedía al club el desembolso del dinero de la multa para los primeros días de marzo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comunicará en noviembre de 2018 que retiraba la 'cautelarísima' que ha había permitido al Valencia no abonar los 23,3 millones y acordar ya con la Generalitat Valenciana un plan de pagos. Desde entonces, ha pasado más de un año, y gracias a los plazos de alegaciones concedidos por el IVF, y el Valencia todavía no ha sacado el dinero de su cajón. De ahí esta petición de pago prevista para principios de marzo, si antes no llegaba la esperadísima sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Y esta ya se sabe cuándo va a llegar: el 12 de marzo.

Ese mismo día también se conocerá la sentencia del otro caso en el que está envuelta la Generalitat Valenciana en el fútbol, porque el Elche, como el Valencia, sabrá si tiene que hacer frente a la 'multa' de la Comisión Europea, en este caso por un importe bastante inferior: 4,1 millones de euros. Ya que el Hércules recibió la buena noticia en marzo por parte del Tribunal General de la Unión Europea, que le eximió de pagar su 'multa'.

A la espera de la sentencia del Valencia, no se han hecho esperar las reacciones en los últimos días, como el recordatorio que ha hecho la plataforma 'Marea Valencianista', que emitió el pasado miércoles este comunicado que reproducimos íntegramente:

MIGUEL ZORÍO EXIGE AL IVF Y AL VALENCIA CF SAD QUE GARANTICEN EL PAGO POR PARTE DE PETER LIM, COMO BENEFICIARIO PRINCIPAL

“Anil Murthy debe defender al club que preside y no al amo que lo dirige como a una marioneta”.

Meriton debe pagar la multa

Tal y como recoge la resolución de la Comisión Europea de 4 de Julio de 2007, en sus artículos 63 (página 23) y 130 (página 38), el beneficiario de las presuntas ayudas ilegales es el nuevo propietario del Valencia CF SAD, Meriton y Peter Lim.Por eso Marea Valencianista espera que desde el club, el Presidente, su consejero ejecutivo y su consejo de administración, no incurran en administración desleal de la sociedad.

Miguel Zorío ya presentó un requerimiento al Instituto Valenciano de Finanzas en el que solicitó se tomaran las medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea y que de forma clara y contundente determina que el máximo beneficiario de la ayuda recibida es Meriton y Peter Lim.

Además en su momento requirió a Layhoon como Presidenta del Consejo de Administración del VCF SAD para que reclamará en orden a su responsabilidad y de conformidad 237 LSC al máximo accionista Meriton, y siguiendo la Decisión de la Comisión Europea 4.7.2016C (2016 4060Final) el abono de las cantidades que como resultado de la referida Decisión deba afrontar el VCF SAD en orden a la disposición contenida en el texto de la Comisión Europea que declara “como último beneficiario de las ayudas públicas al nuevo propietario del paquete accionarial mayoritario del VCF. Siendo además que la citada resolución identifica también como beneficiario de la ayuda a quien ejerce el control directo o indirecto en la gestión nombrando a sus consejeros o mediante acuerdos de financiación”.

El ex Vicepresidente del Valencia CF, también anuncia que “nos reservamos acción de responsabilidad contra los administradores si no ejercen debidamente su deber de defensa de los intereses patrimoniales del Valencia CF SAD y, expresamente, de los accionistas minoritarios, incluso en orden jurisdiccional penal por administración desleal”.