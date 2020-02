Víctor Fernández: "El partido contra el Elche va a ser un examen de madurez"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha tomado la palabra antes del último entrenamiento de la semana y antes de poner rumbo a Elche con 18 convocados entre los que se encuentra Burgui: "Es muy bueno, le avalan 100 partidos en Primera División, me gusta mucho, es valiente, tiene uno contra uno, solo va al partido con dos entrenamientos pero va a jugar".

La incorporación de Burgui supone dar carpetazo a la plantilla 2019/2020 que deja satisfecho al técnico zaragocista: "Estoy satisfecho porque nos faltaba una pieza más arriba, lo tenía claro desde hace mucho tiempo".

De cara al encuentro contra el Elche, Víctor Fernández comentó que "va a ser un examen de madurez del grupo para seguir manteniendo la regularidad de los últimos meses, una prueba dura".

Sobre el conjunto de Pacheta señaló que "es uno de los equipos con mejor dinámica del campeonato en estos momentos, están playoff, juegan muy bien, tienen una muy buena propuesta, están muy bien pero tenemos nuestra posibilidades de ganar".

Aunque no quiso desvelar el once titular, Víctor Fernández reconoció que Atienza e Igbekeme tienen muchas opciones de regresar a la titularidad: "Tienen muchas más posibilidades que el sábado pasado porque esa semana solo había hecho dos entrenamientos Atienza y James Igbekeme ya veremos porque solo hizo dos entrenamientos en los últimos 12 días, pero tienen más opciones de competir por el once inicial".