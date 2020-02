Atrapadas dos zaragozanas en Vietnam tras sufrir un accidente de moto

Solas, desesperadas y de hospital en hospital. Así es como han pasado los últimos cuatro días dos enfermeras zaragozanas, María Valverde y Noelia Traid, que estaban de viaje en Vietnam, cuando sufrieron un accidente de moto en el que una de ellas, Noelia, se fracturó la cadera y la pelvis, y se dislocó el fémur.

Dicen que su compañía aseguradora de este viaje, Mapfre, no está respondiendo en tiempo y forma y su repatriación depende de este seguro médico. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con ellas y sus familias y les está ofreciendo apoyo consular.

Durante este tiempo, tres hospitales se han negado ya a realizar la operación por la dificultad que conlleva y, por ahora, su única opción pasa por trasladarse a un nuevo hospital en Bangkok, Tailandia.

"Es el mejor sitio cercano para realizarle la operación", explica María Valverde. "Esperamos que de alguna forma y que nos la podamos permitir económicamente [se han gastado ya 1.500 euros], que se pueda tramitar todo bien y que haya un médico que esté dispuesto a operarla en Bangkok", continúa.

Pese a la odisea, gracias a las redes sociales, un médico español que reside allí ha conseguido sacarlas del hospital - que no reunía las mínimas condiciones higiénicas - donde se encontraban para trasladarlas a su clínica, "que anda que no nos ha costado", señala .

Explica María que "no nos querían dejar salir, nos han puesto un montón de impedimentos; nos ha trasladado a su clínica, que es todo muchísimo mejor", continúa. "A mí amiga le han hecho todas las pruebas que no le han hecho en tres días en una hora, la cama es articulada, las movilizaciones son perfectas, el cuidado y la atención es incomparable".

Las dos jóvenes aseguran que tenían contratado un seguro con la compañía Mapfre y que los tiempos de espera no han sido nada acordes con la situación. "El primer día, habían pasado 30 horas desde que tuvimos el accidente y aún no teníamos respuestas, les llamábamos porque estábamos desesperadas y no sé si lo veían ellos fácil o no pero nos veíamos allí dos personas solas en Vietnam, una de ellas con la cadera rota, y nos habían dicho que la fractura era muy grave y no teníamos respuestas de nada; estábamos bastante apuradas".

Esta redacción se ha puesto en contacto con Mapfre para solicitar información de estas dos zaragozanas y, por el momento, no ha sido facilitada. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que les está dando apoyo consular y están en contacto con ellas y sus familias.