"Me gusta la leyenda urbana de que me partieron el diente en Puertollano "

En los 80 su cara, junto a la de Diego Vasallo, forraba las carpetas de las adolescentes. Hoy esas chicas han crecido, y sus hijas ya no llevan carpeta, pero Mikel Erentxun sigue siendo uno de los grandes. Ofreció, con Duncan Dhu, su primer concierto en Puertollano en 1985, teloneando a Kortatu, y su última visita a la ciudad industrial data de 2005. Hasta hoy, o mejor dicho, hasta mañana, en que aparece como estrella principal, junto a los Celtas Cortos y Seguridad Social, de la cuarta edición del Puertollano Winter Festival. Su concierto empieza a las 20.30 horas, y tocará los temas de su último disco, " El último vuelo del hombre bala", y sus grandes éxitos tanto en solitario como con Duncan Dhu. Él dice que está, musicalmente, en el mejor momento de su vida. Y lo ha dicho aquí, en una entrevista en Radio Puertollano Cadena SER en la que, como no, no podían faltar un recuerdo a la leyenda urbana, nunca suficientemente desmentida, que vincula su diente partido con un botellazo en nuestra ciudad. No es verdad, pero con el tiempo le ha cogido gusto a la historia...