Aloe Plus Lanzarote representa de Canarias en Biofach Vivaness, principal feria europea de productos orgánicos

La empresa canaria de cosmética natural Aloe Plus Lanzarote participa un año más en la feria de productos orgánicos y de cosméticos naturales más importante de Europa, Biofach Vivaness, que se desarrolla en la ciudad alemana de Nuremberg entre el 12 y el 15 de febrero.

Como única representante de Canarias, la empresa utiliza su presencia en esta exposición internacional para dar a conocer las excelentes propiedades del Aloe vera barbadensis miller que se cultiva en las islas y la calidad de la amplia gama de productos de cosmética y salud que elabora en el Archipiélago y comercializa en todo el mundo.

Entre las numerosas propiedades y beneficios que contiene el aloe vera, ingrediente estrella de la marca, destaca su capacidad regeneradora, antioxidante y cicatrizante, que convierte a la planta en un elemento idóneo para la fabricación de cosmética y otros productos para la salud.

La gerente de Aloe Plus Lanzarote, Raquel Caraballo, destaca que Vivaness es un gran escaparate en el que consolidar la proyección internacional de la marca gracias a la excelencia de sus productos y a las certificaciones que avalan la calidad del producto.

En este sentido recuerda que recientemente el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), dependiente del Gobierno de Canarias, renovó las certificaciones que garantizan que la empresa cumple con la normativa europea ecológica para la producción agrícola de la planta y la posterior elaboración del jugo de aloe vera. “Además, somos la única empresa de Canarias que forma parte de la International Aloe Science Council (IASC)”, un organismo independiente que certifica a nivel mundial la autenticidad de los productos elaborados con esta planta, avalando que las empresas asociadas cumplen con sus estrictos parámetros de calidad.

Tras más de diez años en el sector, Aloe Plus Lanzarote se ha convertido en un referente del sector de la cosmética, no solo en la isla de Lanzarote, sino en toda Canarias, con 16 establecimientos en los que, además de adquirir sus productos, el visitante puede conocer la historia, el cultivo o las propiedades de una planta que en Canarias goza de unas inmejorables condiciones para su cultivo. Asimismo, Aloe Plus Lanzarote realiza pedidos a través de su página web www.aloepluslanzarote.com, fidelizando clientes de todo el mundo.

La empresa ha creado cinco Centros de Interpretación relacionados con el mundo del aloe vera ubicados en los municipios lanzaroteños de Haría, Yaiza y Teguise y en el pueblo de La Esperanza en la isla de Tenerife, que han sido calificados por el Cabildo de Lanzarote como centros de interés turístico y cultural.