Más Madrid Ganar Móstoles pide que "se relegue" a los dos ediles díscolos de Cs

El portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha pedido que "se cumpla la normativa" y "se relegue a la condición de no adscritos" a los dos ediles de Ciudadanos que han decidido abandonar el grupo municipal para pasarse al grupo mixto, César Ballesteros y Sara Isabel Pino.

"Lo honrado y lo decente sería renunciar a las actas de concejales. Independientemente de colores políticos, estos grandes saltos alteran el mandato expresado en las urnas por la ciudadanía", ha señalado Ortega, quien acusa a estos dos ediles de "falta de coherencia por no renunciar al acta de concejales".

El portavoz de Más Madrid ha explicado que, según el Reglamento Orgánico Municipal, "estos concejales, por haber abandonado el grupo municipal del que formaron parte inicialmente no pueden formar grupo propio ni incorporarse a otro existente", por lo que "pasan a formar parte de la categoría de concejales no adscritos".

"Esta condición no se parece al grupo mixto parlamentario, ya que ahora, y cito textualmente, sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que correspondían permaneciendo en su grupo de procedencia, y no tienen derecho a formar grupo municipal, ni a contar con personal de apoyo y despacho", ha añadido.

Por ello, insta a los responsables municipales a "cumplir con esta norma, cuyo objeto claro es el de prevenir el transfuguismo", añadiendo que "sería muy triste que nuestra ciudad retrocediese veinte años y sus políticas volvieran a quedar condicionadas por la fe de los conversos".

Estas declaraciones se producen después de que, pese a que Ciudadanos les ha exigido a los dos ediles su acta de concejal, estos hayan solicitado por escrito a la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), "los medios necesarios para seguir haciendo nuestro trabajo para el beneficio de los mostoleños".

Ciudadanos les ha abierto un expediente disciplinario con suspensión cautelar de militancia a ambos ediles y ha señalado que la formación "actúa de acuerdo con el respeto de los principios y valores del partido".

"La comisión adopta dicha decisión tras haber incumplido las directrices del partido, hechos que podrían infringir la normativa disciplinaria interna", han asegurado.