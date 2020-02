El CD Leganés ha vencido al Real Betis en las últimas cuatro visitas a Butarque

El C.D. Leganés (19º, 28 puntos) recibe (Butarque, domingo, 14:00 horas) al Real Betis Balompié (13º, 28 puntos) con la necesidad de seguir sumando en casa y mantener la racha frente a un rival propicio que ha perdido en sus últimas cuatro visitas al feudo pepinero.

EL DRAMA DE GABRIEL PIRES El exjugador pepinero Gabriel Appelt Pires, ahora en las filas de la SL Benfica, ve peligrar su carrera futbolística a causa de una rara lesión que le impide ver con normalidad (similar a lo que sufrió Gennaro Gatusso en 2011). Se trata de una parálisis del sexto nervio craneal por lo que Gabriel tiene un problema en el ojo izquierdo y sólo hará entrenamiento condicionado de gimnasio.

Las bajas de Cuellar, Omeruo y la duda de Carrillo condicionarán el once de Javier Aguirre que seguirá apostando por el buen estado de Martin Braithwaite.

"Tengo la sensación de que el entrenador que ha venido nos ha llevado a un muy buen momento y no podemos aceptar perder. Tenemos que atacar más, especialmente fuera de casa. Ese es el siguiente paso para ganar también partidos lejos de nuestro estadio", opinó el danés.

Preguntado acerca de si supone un reto ser el hombre gol del equipo, señaló: "No, es mi trabajo. Un defensa tiene que defender y mi trabajo es marcar goles. Claro que llamo más la atención porque hago goles pero no se puede olvidar a toda la gente que trabaja muy duro por este equipo y me proporciona grandes pases para marcar".