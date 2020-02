Imbroda: "Es tremendo dónde nos ha llevado una gestión por Twitter"

El consejero de educ ación y deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, sigue recogiendo reconocimientos de su etapa como entrenador. La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto le ha entregado en los prolegómenos del Unicaja - Real Madrid de la Minicopa una placa en homenaje a su trayectoria como técnico. Imbroda se mostró agradecido, y también recordó cuando debutó en la ACB como entrenador en la misma pista de Carranque, hoy llamada Pérez Canca.

Javier Imbroda también se refirió a la situación del Málaga. "Lo estamos siguiendo con expectación y preocupación. Estamos intentando hacerle ver a este señor, pero no es nada facil. A ver qué sale de este procedimiento judicial. Peor no puede ser. Esperamos que haya una luz, y las instituciones estaremos junto a esta luz en la medida de nuestras posibilidades". El consejero fue claro sobre la gestión. "Es tremendo dónde nos ha llevado una gestión muy particular. Es un presidente que gestiona a través de Twitter, no lo he visto nunca. Evidentemene gestionado de esta manera sólo te puede llevar a una situacion como la que estamos viviendo en Málaga".