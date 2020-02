Víctor Martín deja el Numancia tras 21 años

El próximo 29 de febrero será el último día de Víctor Martín Ortega como director general del Club Deportivo Numancia. Así lo anunció este miércoles en rueda de prensa, asegurando que “me voy, no me echan”, ya que cuenta con una “oferta irrechazable” en un puesto de responsabilidad vinculado con el fútbol, que resulta incompatible con su cargo en el club soriano, así como con su cargo como vicepresidente de La Liga, que también abandonará.

En su alocución, en una abarrotada sala de prensa de Los Pajaritos, Martín repasó su trayectoria en el Numancia y destacó los valores que han hecho de la entidad toda una referencia en el balompié nacional. “Las claves del éxito del Numancia para mí son 4: seriedad, enraizamiento, la normalidad, y el carácter democrático de este club”. Insistía en que como forma de ser siempre se ha apelado al “sentido común: castellanía pura y dura. Autonomía de los profesionales, respeto a los compromisos adquiridos y relación con los jugadores en términos de respeto absoluto”. Quiso recalcar que “Este es un club HONESTO -con mayúsculas, enfatizó-. Una institución tan respetada y respetable como Transparencia Internacional ha dicho que el club más transparente del fútbol profesional español es el Numancia. Sintámonos orgullosos”.

Además, quiso mostrar su agradecimiento a toda la familia numantina, acordándose de sus “tres presidentes, de lo que me siento un afortunado: Paco Rubio, José Isla y, recientemente, Moisés Israel”; así como de los consejeros que le han acompañado durante estas más de dos décadas y a los trabajadores del club. Enumeró los diversos directores deportivos con los que trabajó, como Máximo Hernández, Pacheta o Palacios, entrenadores, como Arconada, Unzué, Pablo Machín, del que aseguro “se merecía algo más de respeto y cariño por parte de la afición”, Anquela, Arrasate, “que me tiene ganado y no soy el único”, López Garai y Luis Carrión, actual técnico, al que deseó toda la suerte del mundo, porque desde el primer día encarna los valores del Numancia”, con un cuerpo técnico plenamente soriano cuyos integrantes “están ahí porque se lo han ganado”. Sobre los numerosos jugadores aseguró quedarse con cinco sobre los demás: “Nagore, Pacheta, Palacios, Del Pino y Julio Álvarez”.

También se refirió a la afición: “"A veces me enfado pero viene el 10% de la población. A veces digo que se ha aburguesado porque tras 23 años en el fútbol profesional parece normal lo que no es normal, pero creo que creo que el club ha sido muy respetuoso con la afición: 10 años sin subir el abono, asumiendo 5 puntos de IVA y luego, la calefacción, que pusimos en 2015, que es idéntica a la del Santiago Bernabéu y a la afición no le cobramos ni un duro. Alguien me preguntó que si era para todo el campo y esa pregunta me ofendió, para todos o para nadie. Así es el Numancia”.