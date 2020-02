Fernando Vázquez: "Nos empatan con una falta y un penalti tonto"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, ha lamentado que su equipo rompiera la racha de siete triunfos con un empate ante el Girona a balón parado después de "una falta y un penalti tonto".

"Es amargo porque pensaba ganar, claro. Tuvimos ocasiones para el 3-0, nos anularon uno y pensaba que íbamos a aguantar. En juego dinámico, aguantamos pero nos empataron con una falta y un penalti tonto", analizó en rueda de prensa.

El técnico dijo que fue "un partido súper exigente" para el Deportivo, "durísimo, ante un equipo que tiene un potencial impresionante". Destacó que "a nivel competitivo" su equipo "estuvo impresionante" y criticó la actuación del árbitro Figueroa Vázquez.

"Es peligroso hablar de los árbitros. Lo hablo como Fernando Vázquez entrenador. El primer tiempo me pareció raro, difícil de comprender las decisiones del árbitro", apuntó. También lamentó la lesión de rodilla que sufrió Michele Somma y avanzó que "las sensaciones no son nada positivas".

Bergantiños considera que Stuani tenía que haber sido expulsado

El centrocampista del Deportivo Álex Bergantiños ha considerado que el uruguayo del Girona Cristhian Stuani tenía que haber sido expulsado antes del penalti que supuso el empate a dos goles en el partido entre coruñeses y catalanes.

"Los pequeños detalles nos han perjudicado. Creo que en el primer gol hay falta a Dani (Giménez, portero del Deportivo) y que Stuani podía tener alguna tarjeta más, pero no vamos a darle más vueltas. Es frustrante pero el equipo está en buena línea", afirmó.

A vueltas con Stuani, consideró que el delantero del Girona tendría que haber visto la segunda amarilla por un codazo en un salto. "Me sorprende que no fuera expulsado. Primero, por la celebración del gol hacia nuestro lado, por una falta por detrás en la primera parte que no le sacan tarjeta y por un codazo claro. Si lo ves y pita, como lo hizo, es amarilla. Fue un poco raro. No ha estado bien el árbitro en eso", consideró.

Su compañero Víctor Mollejo criticó al árbitro porque, en su opinión, no trató igual a Stuani que a él. "Yo soy un chaval de 19 que acaba de llegar al fútbol profesional pero nos merecemos el mismo trato y no me ha parecido el mismo cuando yo iba a hablar con el árbitro y cuando lo hacía Stuani", criticó.

Martí valora que su equipo no diera 'nada por perdido' en Riazor

El entrenador del Girona, José Luis Martí, ha valorado este viernes tras el empate ante el Deportivo que su equipo no diera 'nada por perdido' en Riazor, donde marcó los dos goles en el último cuarto de hora.

"El empate es merecido por no dar nada por perdido hasta el último segundo", comentó en rueda de prensa en su regreso a Riazor, donde la temporada pasada dirigió al Deportivo.

"Nos hemos encontrado muy pronto por detrás en el marcador ante un equipo muy replegado, ordenado y colocado. Con pocos espacios nos hemos precipitado al no tener paciencia y eso ha producido que con el 2-0 nos hemos vuelto demasiado locos pero luego nos hemos vuelto a centrar. Ha llegado el empate que es merecido por lo que se ha visto", declaró.

Martí precisó que su equipo tuvo el "mayor porcentaje de posesión en mucho tiempo" y generó "alguna que otra ocasión más que el Deportivo".