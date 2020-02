El Real Jaén se hunde y el Torreperogil saca partido

Los deméritos del Real Jaén fueron la principal arma del Torreperogil para vencer en La Victoria por 0-1. Un resultado casi inimaginable para los torreños que llegaron al estadio de la capital como víctimas de la situación por la que atraviesa el conjunto blanco en los últimos meses.

Sin embargo, la descoordinación, la falta de calidad de sus jugadores y, como no, la situación por la que atraviesa la entidad, hicieron que el Torreperogil, sin muchos de sus titulares, fuera un equipo muy bien plantado sobre el terreno de juego, haciendo un fútbol práctico y desbaratando, una y otra vez, las acometidas de un Real Jaén impotente y falto de recursos, tanto sobre el césped como desde el banquillo, donde Jaime Pérez en su debut no aportó soluciones a un equipo plagado de profesionales frente a un grupo de jugadores totalmente amateurs.

El Real Jaén siempre llevó el peso del partido, tanto en la primera como en la segunda mitad; sin embargo, fue en la segunda cuando más se acentuó el dominio, pero donde menos peligro creó. La defensa de Torreperogil siempre estuvo por encima de los delanteros del Real Jaén que apenas inquietaron al portero Javi, que sólo tuvo que intervenir en un par de ocasiones con cierto mérito.

El Real Jaén no creó ni una sóla oportunidad de gol en la segunda parte, mientras que el CD Torreperogil se acercó en dos ocasiones al marco de De La Calzada. En la segunda, el fallo de Sebas y Branco dejó un balón de oro para Toni que no desaprovechó batiendo al portero jiennense y haciendo el 0-1 que sería definitivo. El Torreperogil no falló en defensa y aprovechó su oportunidad de gol para sumar tres puntos de oro.

Con este resultado el Real Jaén queda en una complicada situación clasificatoria, además de vivir un momento sumamente convulso en el plano social tras el anuncio para el próximo 21 de abril de la Junta general de accionistas y el más que probable cambio de propiedad con la posible marcha del actual presidente, Andrés Rodríguez.