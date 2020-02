Las denuncias en tráfico aumentaron en 17.300 casos en 2019, provisionalmente

Las denuncias impuestas por la Guardia Civil de Tráfico en Baleares aumentaron en 2019 en más de 17.300 casos, de manera provisional. No obstante, el número de fallecidos ha descendido muy significativamente en los últimos años. En 2017 hubo 48 muertes en vías interurbanas mientras que el año pasado el número fue de 25.

Baleares ha pasado de casi 40.500 denuncias de la Guardia Civil en 2018 a más de 57.800 en 2019, provisionalmente. Desde la DGT destacan el llamativo aumento por no llevar puesto el cinturón de seguridad. En este sentido, las denuncias por esta razón han subido en 1.800 el último año. Por ello, y por motivos de seguridad, piden a los conductores y a los viajantes que no se olviden de ponerse el cinturón de seguridad.

Francisca Ramis, jefa provincial de la DGT en Baleares, dice que el uso del teléfono móvil al volante es otra de las razones que más preocupa a las autoridades. En concreto, las denuncias por utilizar dispositivos han incrementado progresivamente durante los últimos años. Así, Ramis teme que cuando la DGT disponga de mejores equipos de captación de infractores, la cifra crecerá todavía más por este motivo.

Ramis también subraya las denuncias a peatones, que igualmente crecieron durante 2019 por no utilizar el chaleco reflectante cuando se camine por la calzada. Además, explica que los conductores no residentes en las Islas también pueden influir en que haya una mayor accidentalidad, aunque señala que no es un factor determinante. Con todo, las islas donde hay mayor número de infracciones y peores comportamientos son Ibiza y en Mallorca.

La DGT también pone el acento sobre las denuncias por conducción negligente y conducción temeraria. La diferencia es que la conducción negligente consiste en prestar poca atención, pero sin poner en peligro directo a terceras personas. Mientras, la conducción temeraria es poner en alto riesgo de lesiones al resto de intervinientes en la circulación.