El derbi gipuzkoano de Ipurua, en el aire

El derbi gipuzkoano de Ipurua de esta jornada está en el aire. El Servicio de Salud del Gobierno Vasco recomienda suspender todas las actividades deportivas al aire libre en los alrededores del vertedero de Zaldibar. Real, Eibar, La Liga y Federación se reunen este sábado para decidir si suspenden el partido. LaLiga, la RFEF, la Real Sociedad y el Eibar han emitido un comunicado conjunto para informar de la situación del derbi vasco, que, a priori, se disputará el próximo domingo a partir de las 16:00 en Ipurua. A media tarde, se puso en tela de juicio la celebración de dicho encuentro debido a un incendio producido en el vertedero de Zaldibar, que todavía no ha podido ser sofocado por las fuerzas del orden.

Bajo esa circunstancia, el departamento de Salud del Gobierno Vasco recomendó, entre otras cosas, no hacer deporte al aire libre en las zonas de Zaldibar, Eibar y Ermua por la presencia de dioxinas y furanos en el aire. Si bien la muestra se tomó el pasado domingo, se sigue desaconsejando la práctica deportiva por tener un valor de cuarenta veces más de lo normal por metro cúbico. Por ello, se han ido sucediendo las informaciones que hablaban de una posible suspensión del encuentro. Por el momento, se ha confirmado que el duelo todavía no se ha cancelado, si bien todo apunta a que finalmente no se jugará. Las cuatro partes implicadas han explicado cómo está la situación en una nota de prensa:

"Atendiendo a las recomendaciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que ha aconsejado que no se practique deporte al aire libre en las zonas de Eibar, Ermua y Zaldibar, y tras mantener distintas conversaciones entre SD Eibar, Real Sociedad, La Liga y la Real Federación Española, todas las partes han decidido aguardar a la jornada de mañana para ver si las condiciones del aire evolucionan favorablemente y tomar así una decisión sobre si finalmente el encuentro que deben disputar el domingo los dos clubes guipuzcoanos en Ipurua se juega".