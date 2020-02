Imanol: "La salud es lo más importante. Es una situación muy seria"

El derbi guipuzcoano Eibar- Real Sociedad sigue en el aire, aunque el equipo realista no ha modificado su hoja de ruta, con la ultima sesión que va a realizar a las cuatro de la tarde en Zubieta. Este mediodia ha comparecido el entrenador de la Real, Imanol Alguacil que se ha referido a la posible suspensión del choque.

El derbi en el aire: "Estamos preparados para jugar, pero siendo conscientes, responsables de la situación que es muy seria, con el máximo respecto. La salud es lo mas importante a la espera de que el Gobierno Vasco y la Liga deciden, nostros estamos listos para jugar".

Resaca copera ante el Mirandes:" Estamos ilusionados y esperanzados, con la misma de idea de competir y ganar al rival. ademas con elr eto de dar continudiad a este gran momento, al lograr seis victorias de los últimos siete partidos, y haciendo goles. Con la misma ambición e ilusión afrontamos este tramo de muchos partidos y con mucho estrés"

Matización sobre sus declaraciones sobre la afición:“A ver, fui claro, el día anterior dije que el aficionado iba a ser el jugador número 12 y el recibimiento fue brutal, algo emocionante, algo que no lo había vivido el equipo.Lo digo otra vez, el partido lo ganó la afición, pero nos pudo, a nosotros no a la afición, la responsabilidad porque no habíamos vivido algo así nunca. Lo intentó una tercera vez para ser tajante: “¿Yo echar la culpa a la afición? Pero si yo le dije a mi hijo que tenía que estar ahí porque no se lo podía perder. De verdad, una vez más gracias a la afición por todo el ánimo”,

Partido en Ipurua:“Es muy duro” porque “todos sabemos lo que nos ha costado jugar en Ipurua, sólo hemos conseguido empatar allí”, declaró. Para el oriotarra siempre será “un partido especial porque debuté allí como entrenador, por suerte ha pasado mucho tiempo y hemos cambiado todos.Sabemos cómo van a jugar ellos y cómo es Mendi, va a haber momentos para los dos equipos y esperemos ser capaces de acertar”.