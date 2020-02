Martín: "Liberada de sus cargas, Sniace tiene futuro"

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha reconocido, en declaraciones a la Cadena Ser, que Sniace estaba “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con un inversor, para poner en marcha la fabricación de una fibra que se utiliza para producir toallitas húmedas biodegradables.

En 2018, la empresa anunció el proyecto de la nueva línea de producción de fibra viscosa para toallitas dispersables, llegando a reconocer que había desarrollado la inversión necesaria para su puesta en marcha y que contaba, incluso, con acuerdos para impulsar la comercialización de este tipo de producción.

“Entendemos que la unidad productiva puede ser rentable, una vez que se aclare, todo el proceso de liquidación y desaparezcan las cargas que hacían que la actividad no fuese rentable”, ha explicado en consejero.

Según Martín, el negocio “parecía rentable”, incluso, con el “peso del concurso” y en ese sentido, cree que “no hay ninguna razón” para que, una vez liberado del peso de esas cargas concursales, la actividad pueda seguir siendo “rentable” e “interesante” para algún grupo que se dedique a la fabricación de fibra.

“La nueva retribución a la cogeneración hizo que se viniera abajo la compra”, ha indicado Martín, aunque reconociendo que las empresas eran conocedoras de ese recálculo que afectaría a las primas que reciben, entre ellas, Sniace. “Conocíamos que iba a haber una actualización, pero no su intensidad y eso es lo que ha generado la preocupación. En la reunión que mantuvimos el viernes con las empresas de cogeneración, nos dieron a entender, que lo que le ha ocurrido a Sniace, si no se modifica el cálculo, le puede ocurrir a otras empresas de cogeneración de Cantabria, en mayor o menor medida. En el caso de Sniace, por ejemplo, la retribución baja más de un 40% respecto a otros años”.

El próximo lunes, el Gobierno se reúne con el comité de empresa de Sniace. La liquidación de la fábrica torrelaveguense ha dejado en la calle a 430 trabajadores que reclaman “futuro”, para Sniace. “El Gobierno trabajará sin descanso para evitar que el liquidador fraccione la empresa y la venda por partes. Ese es nuestro cometido y la estrategia a seguir, porque, sin la deuda, con un producto que tiene demanda y las inversiones que se han hecho, Sniace puede remontar”.

Los trabajadores reclaman información

El comité de Empresa Sniace no dará ningún paso hasta que no se reúne, el próximo lunes, con el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla. “Los ánimos están por los suelos, pero no vamos a cesar en el intento”, ha subrayado Francisco Plaza, secretario del Comité.

Según ha podido saber la Cadena Ser, el domingo, comenzará la parada de Viscocel y el lunes la producción en la fábrica de celulosa (Celltech).