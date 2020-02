Ximo Puig: "El problema territorial de España va más allá de Cataluña y se soluciona con diálogo"

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este sábado que "la convivencia y la cohesión social sólo serán posibles a través de un verdadero diálogo que busque fórmulas para garantizar la singularidad de los territorios y la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión del Comité Federal del PSOE, celebrada en Madrid, donde ha manifestado el apoyo de los socialistas valencianos a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el diálogo y ha añadido que "por supuesto que hay que dialogar con Cataluña, pero también con el conjunto de las comunidades autónomas".

"El problema territorial de España no es solo Cataluña", ha recordado el president, que ha añadido que "el problema valenciano también existe". "Tenemos infrafinanciación, infrainversión y una deuda histórica grande, a lo que se suma el dumping fiscal de otras comunidades, como la de Madrid, que significa que empresas y personas se residencien en otros lugares con unas ventajas fiscales que nosotros no podemos darles al estar infrafinanciados".

Por ello, se ha mostrado a favor de una visión más amplia de la cohesión territorial que pase, entre otras cosas, por "solucionar de una vez por todas la financiación autonómica para garantizar el Estado social y buscar las fórmulas de cohesión". Para el dirigente socialista, "el diálogo dentro de la ley es lo único posible", por lo que ha considerado que "ahora se están haciendo las cosas de manera sensata a través de un diálogo que es complicado, que es complejo, pero que es la única vía posible".

"Singularidad de los territorios e igualdad entre ciudadanos: ese es el proyecto", ha afirmado Puig, que ha destacado la importancia de este primer Comité Federal del partido para analizar el inicio de legislatura. En este sentido, ha celebrado que "por fin hay legislatura, por fin hay Gobierno y por fin se están empezando a aplicar políticas fundamentales para la vida de los ciudadanos y ciudadanas".

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, durante su intervención en el Comité Federal del PSOE en Madrid / PSPV-PSOE

Agricultura

En cuanto a las manifestaciones del sector agrario que tuvieron lugar el viernes, Puig ha considerado necesario "repensar exactamente el papel del sector primario, que es fundamental, así como repensar la PAC y repensar qué podemos hacer desde las administraciones para garantizar al sector unas condiciones de vida dignas"

"A nivel internacional, lo que pedimos es reciprocidad para todos los países, sobre todo en las medidas fitosanitarias y también en las condiciones sociales", ha afirmado Puig, que ha añadido que el objetivo a conseguir "es la modernización del campo con una corresponsabilidad entre las instituciones, las cooperativas, las empresas..."

Para ello, el president ha apelado a la responsabilidad para "no hacer demagogia y no enfrentar entre sí a productores y distribuidores" y ha llamado a la acción coordinada para hacer frente a un problema que "no es nuevo, sino crónico". "Todo el mundo está en estos momentos llamado a colaborar, a cooperar para modernizar el campo y que de verdad sirva como un freno a la despoblación", ha concluido.