Feijóo: "Soy un candidato libre y no seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío"

Alberto Núñez Feijóo volvió a escoger Vigo para hacer su acto de arranque de la precampaña y campaña exprés hasta el 5 de abril. Bajo el lema "Galicia é moito", el candidato del PPdG quiso hacer balance de las políticas realizadas durante estos diez años. Fue un acto en el que no hubo pesos pesados de Génova, salvo Ana Pastor, y en la que tampoco se vieron en el cartel de campaña las siglas del Partido Popular. Feijóo colocó un mensaje muy claro tanto a su partido como a VOX y Ciudadanos asegurando que no se traicionará a si mismo y que sigue pensando lo mismo que antes. Recalcó varias veces que fue un presidente libre y que es un candidato libre y no hará aquello que criticó a sus adversarios. Dejó claro que no será rehén de ningún partido y que tampoco del suyo en alusión a lo posibilidad de que pueda entrar VOX en el Parlamento de Galicia y necesite sus escaños para gobernar.

Feijóo aseguró que quedan muchas cosas por hacer, que por eso se presenta pero quiso alertar a los gallegos de un posible bipartito "multiplicado por dos" y de sus consecuencias. Aprovechó para pedir mayor respeto institucional al Gobierno Central y les recriminó el retraso del AVE y el no pago del IVA.

Ya que estaba en Vigo hubo alusiones a la ciudad. Dejó claro que la clave de todo pasa por la economía y la estabilidad y puso como ejemplo la Planta de PSA-Peugeot Citroen de Vigo y la carga de trabajo que se ha consegudo con los nuevos modelos.

También alusión al Hospital Álvaro Cunqueiro en una encendida defensa del que calificó como "uno de los mejores hospitales públicos de España". Feijóo hizo una comparativa entre la postura que se encontró en el alcalde de Vigo y la que se ha encontrado en la alcaldesa de A Coruña.

Hubo momento para los guiños a Celta y Dépor, para hablar de los mayores, de la Galicia rural, de la Galicia verde, para hablar de Os Peares e incluso para volver a emocionarse cuando habló de lo que significa Galicia para él.