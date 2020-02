Curro Sánchez salva un punto in extremis para el Numancia

‘Hasta el rabo todo es toro’. Frase típica para decir que hasta que termina el partido no hay que bajar los brazos. La tiene aprendida el Numancia, en un partido de más a menos y en el que Curro Sánchez, en el minuto 90, salvó un punto para los suyos. Las Palmas se había adelantado gracias a Rubén Castro, viejo rockero que supo moverse en el área. Los amarillos fueron mejores en la segunda mitad, como lo fueron los sorianos en la primera media hora de juego, pero la fe de los de Carrión parece inquebrantable.

ficha técnica Numancia: Dani Barrio; Sola, Derik, Adri Castellano (Nacho, m. 62), Héctor Hernández; Escassi, Gus Ledes; Curro Sánchez, Álvaro Aguado, Marc Mateu (Adri Herrera, m. 78); y Néstor (Zlatanovic, m. 69). Las Palmas: Álvaro Valles; Curbelo, Lemos, Aythami, De la Bella; Benito, Javi Castellano, Pedri, Narváez (Aridai, m. 79); Fede Varela (Ruiz de Galarreta, m. 66) y Rubén Castro. Goles: 0-1, m. 58: Rubén Castro; 1-1, m. 90: Curro. Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Amonestó a Gus Ledes (Numancia) y a Benito y Curbelo (Las Palmas). Incidencias: 3.513 espectadores en Los Pajaritos. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pedro Delso, jugador del Numancia en los años 60, y de José Manuel León, futbolista de Las Palmas entre 1962 y 1975.

Dispuestos a romper sus malas dinámicas -de 5 puntos los sorianos y 3 los canarios sumados de 18 posibles- salieron ambos conjuntos a por la victoria. Pronto el Numancia gozó de buenas ocasiones, como un disparo cruzado de Mateu que tocó el palo, una gran acción individual de Néstor al que le falló el remate, y otra buena jugada de Sola con remate fácil para Valles. Benito, para los amarillos, disparó alto desde la frontal. Diez primeros minutos frenéticos en los que el equipo rojillo llevaba la voz cantante. Siguió percutiendo el cuadro numantino, con Sola, Curro y Néstor como principales estiletes desde el costado diestro. Un centro chut de Aguado no encontró quien la empujara, Curro quiso sorprender de falta, buscando la escuadra, y Escassi desde la frontal envió centrado, fácil para el portero canario. El Numancia perdonaba, empezaba a cansarse y Las Palmas empezaba a asomar por las cercanías del área local, bien defendida por la zaga rojilla. Narváez asistió a De la Bella, que remató a bocajarro ante un Dani Barrio que repelió con apuros, y Pedri disparó fuera desde la frontal. Tras el intenso inicio local y la reacción visitante, el duelo fue decayendo y se llegó al descanso sin más sobresaltos.

Tras el paso por vestuarios fue el equipo canario el que quiso llevar la iniciativa, sin que los sorianos renunciaran a ella. Narváez probó fortuna desde lejos sin encontrar portería con su disparo. Un córner botado por Benito desde la derecha lo cabeceó totalmente solo en el segundo palo Rubén Castro para adelantar a Las Palmas en el tanteador. El Numancia, irreconocible con respecto al inicio del duelo, sufría y aunque intentaba responder no tenía claridad en los metros finales, ante un rival cada vez más cómodo. Sólo a balón parado se aproximó el Numancia, en un saque de falta de Aguado que peinó de cabeza Derik desviado. Errático el cuadro soriano, Carrión buscaba soluciones. Una era el canterano Adri Herrera, que en su primer contacto con el esférico, cabeceó al larguero en un córner. Pero era un oasis en el desierto, porque no espabilaba el Numancia, seguía espeso, chocando con la defensa amarilla, mientras que Las Palmas seguía con tranquilidad, conteniendo y saliendo rápido en pos de la sentencia. Pero en un error en el área de los canarios, Curro, muy atento, golpeó de zurda para lograr la igualada. No hubo tiempo para más en Los Pajaritos con un punto casi inesperado para los sorianos.