La impotencia hecha fútbol (1-1)

El Algeciras ha cuajado uno de sus peores partidos de la temporada este domingo donde no ha pasado del empate frente al Cádiz B en una igualada que no le sirve de mucho a los algeciristas para intentar acercarse a la salvación.

El inicio sorprendió a los de Salva Ballesta que vieron, como a diferencia de lo que es habitual, el Cádiz B salía a por todas presionando la salida de balón de los albirrojos que se atascaban en el intento de controlar un partido en el que no se encontraban nada cómodos sobre el terreno de juego.

Pese a ello, no fue hasta el minuto 17 cuando el filial cadista se aproximó por primera vez sobre la portería y lo hizo en un córner que Saturday cabeceó libre de marca y Pablo Ganet desbarató la posibilidad de que el balón pudiera acabar en la portería. Una auténtica torrija made in Algeciras que se solapó provisionalmente cuando en el primer acercamiento de los de casa, Almenara hacía el primero en el minuto 24.

El algecireño, el más listo de la clase, se anticipó a la zaga amarilla en el saque de una falta y cabeceó al fondo de la red el primero de la mañana. El gol pareció espabilar a los de La Menacha que controlaron con algo más de temple el juego pero que, lejos de tranquilizar a su hinchada, vieron como el conjunto del ex-algecirista Juanma Pavón ponía las tablas once después con un zapatazo de Nieto que sorprendía a Javi Jiménez y establecía el 1-1.

El tramo final de primer tiempo fue desquiciante para el Algeciras que se cebó con las faltitas señaladas por el colegiado Santos Pargaña que se quiso erigir como protagonista de la mañana y donde los rojiblancos volvieron a perder el mando de un partido que se marchó con el empate a los vestuarios y con muchas cosas que cambiar para poder sacarlo adelante.

Tras el paso por la caseta la situación no cambió ni un ápice ya que el equipo no se enteraba de qué iba la película. Inoperancia absoluta en los de Ballesta que con un juego plano y sin profundidad se estrellaban una y otra vez en el entramado defensivo planteado por un Cádiz B que de cara al segundo acto sí cambió su filosofía y cedió la iniciativa a los de casa que no sabían que hacer con la pelota en su poder.

Ni la entrada de Antoñito a media hora del final dio alas a los algeciristas que tuvieron su único acercamiento en el segundo tiempo en un intento aislado de Jorge Barba a pocos minutos de la conclusión que se perdió desviado. Poco antes, el filial tuvo el 1-2 en las botas de Javi Pérez que se plantó dentro del área y su remate blando lo salvó el meta local con una mano salvadora abajo. Y menos mal.

Finalmente, reparto de puntos en un mal partido del Algeciras que sigue sin sacarle de pobre y que prolonga una semana su estancia en la zona peligrosa de la clasificación. A seguir sufriendo.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (1): Javi Jiménez; Almenara, Bijimine, Benítez, Braganza, Pablo Ganet (m.79, Mario Martos), Yago Pérez, Barba, Cristo Martín (m.56, Antoñito), Karim, Borja Lázaro (m.67, Wilson Cuero).

CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL B (1): Cristian Arco; Baró, Saturday, Moi, Sergio González, Javi Pérez (m.90+3, Viedma), Nieto (m.70, Lino), Alonso, Sergio Pérez, Sergio Fernández, Chapela (m.78, Hicham).

ÁRBITRO: Santos Pargaña (Colegio Extremeño). Amonestó por parte local a Yago Pérez y por parte visitante a Baró, Saturday, Moi.

GOLES: 1-0 (m.22, Almenara); 1-1 (m.34, Nieto).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 25º jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Estadio Nuevo Mirador ante más de 4.000 espectadores.