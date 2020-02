Asturias corre contra el cáncer infantil

Más de 17.500 personas han participado este domingo en una de las 30 carreras organizadas en otros tantos concejos, por la asociación de familias de niños con cáncer, Galbán, que ha superado su propio récord de ediciones anteriores. En Avilés, Belmonte, Boal, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Colunga, Corvera, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Langreo, Laviana, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Navia, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Ribadesella, Siero, Tapia, Teverga, Tineo y Valdés, así como las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y Valgrande Pajares, las calles se han llenado de color naranja, el color de Galbán.

En la primera edición se alcanzó la cifra nada desdeñable de 10.000 inscripciones para conmemorar el Día mundial del Niño con Cáncer pero se han superado, según Gonzalo Arias, coordinador de carreras todas las expectativas ahora. Todo lo que se recaude se destinará a ayudar a la lucha contra la enfermedad. El pasado año se obtuvieron de esta carrera 20.000 euros que se fueron directos a la FINBA (la Fundación para la Investigación e Innovación del Principado de Asturias).

En una de esas carreras, la de Oviedo, dos niñas, Ainhoa García y Alicia Maíllo, han leído un comunicado en el que han pedido el fin de las barreras para estas familias. Ainhoa García recordaba como “en el hospital también he hecho muchos amigos. Y van a menudo personas de una asociación que hablan conmigo y con mis papás. No más barreras, les escucho decir. Y aunque al principio no sabía muy bien a qué se referían, creo que tiene que ver con que hemos tenido que trasladarnos a otra ciudad, con que papá ha dejado su trabajo para poder estar conmigo y con que mis hermanos están lejos, al cuidado de mis abuelos”.

Por su parte, Alicia está dispuesta a superar las barreras y “me acuerdo de las vallas que teníamos que saltar en atletismo o en la barrera que formábamos jugando a fútbol para intentar parar el balón antes de que llegara a la portería. Estas barreras son fáciles de superar, y me siento muy bien cuando lo consigo”.

Según datos epidemiológicos proporcionados por el Observatorio del Cáncer de la asociación española de lucha contra la enfermedad, y del Registro nacional de Tumores Infantiles, 1.006 niños de 0 a 14 años enferman de cáncer cada año pero la supervivencia es elevada, de cerca del 83 por ciento.