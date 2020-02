20.000 personas gritan: ¡El Bierzo no se muere!

Al grito de ¡El Bierzo no se muere!, el público congregado en la plaza del ayuntamiento de Ponferrada dejaba patente su intención de luchar por el futuro de una comarca que ha sonado al unísono con los manifestantes congregados en Villablino y en la capital de la provincia.

Casi con el dedo se podría señalar, según indicó el periodista Fernando Tascón en la lectura del manifiesto, a los culpabres de "este desaguisao histórico" en el que muchos tendrían que "esconder la cara de pura vergüenza".

En su alegato, el director de Radio Bierzo, Cadena Ser, recordó que : "Las minas no las pusimos nosotros aquí, tampoco las centrales térmicas. Nosotros, los bercianos, nos limitamos a quemar los pulmones en cada galería y a soportar los penosos inconvenientes de una actividad industrial agresiva. Pero si no fuimos nosotros quienes las pusimos aquí, tampoco fuimos quienes las quitamos de en medio. No pedimos más que un mecanismo de compensación por todo aquello que hemos dado, por las vidas perdidas de nuestros antepasados, porque la principal actividad industrial de esta comarca ha desaparecido sin que esos mismos políticos que han venido consintiendo el cierre se acordasen de que en cada pueblo, en cada villa, encada ciudad, había personas, había familias y comunidades enteras que se han quedado con un pie y medio en el abismo. El grito del Bierzo se debe escuchar en cada administración, en cada gobierno, en cada despacho", concluyó.

Entre la generación del Blablacar

Raquel Mirón, actriz de 33 años y natural de Toreno, subió al estrado para recordar los últimos coletazos de la lucha por el futuro del carbón, años de transición, de queja, de grito, exigencia y de lucha.

"Los bercianos somos personas fuertes, luchadoras, combativas que habitamos esta tierra desahuciada. Nos han echado de casa, porque si desmantelas mi fábrica, mi sustento, desmantelas mi casa y lo siguiente es echarme a la calle. Cambiar de pueblo, de ciudad, de país, de continente. Miles de jóvenes hemos emigrado y lo seguiremos haciendo si no se toman medidas urgentes para que tengamos garantías de proyectar un futuro en El Bierzo.

Mirón apeló a la necesidad de que El Bierzo sea dueño de su futuro, "una tierra de inagotables posibilidades". Desde fuera del Bierzo los jóvenes como Raquel están dispuestos a sumarse a la lucha. "Hagamos del Bierzo una tierra solidaria, permeable, abierta, vivible y humana. Demos dignidad a nuestros jóvenes, deshagámonos de ese pensamiento falacioso que impera y que hemos somatizado. ¡Los jóvenes sabemos hacer mundo, tenemos capacidades, queremos llevarlas acabo, sólo necesitamos reconocimiento y espacio! Pongamos a funcionar nuestro pensamiento crítico para que nada ni nadie nos pase por encima", arengó entre aplausos.

Los jóvenes quieren luchar

Parafraseando al poeta Miguel Hernández, la monitora de Cima, Gara Blanco, leyó los versos que escribió en 1937 :

“La juventud siempre empuja, / la juventud siempre vence, / y la

salvación de España / de su juventud depende.

"Vale más una gota de pura valentía que un océano cobarde...

... y es que el porvenir de las tierras Españolas, del propio Bierzo depende de su juventud", concluyó.

La marcha por las calles de Ponferrada

Más de 20.000 personas (25.000 según los sindicatos convocantes y 11.000 según la Subdelegación del Gobierno), compusieron la manifestación que necesitó de casi dos horas para llegar desde la Plaza de Julio Lazúrtegui hasta la Plaza del Ayuntamiento en donde la lectura de los manifiestos puso el punto y final a una protesta que contó con representantes de todos los partidos políticos, de las fuerzas sociales y de los principales sectores productivos así como de los colectivos empresariales.