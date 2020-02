El fuerte viento prolonga durante ocho horas las labores de extinción de un incendio forestal en Galdames

Las fuertes rachas de viento de más de 110 km/h que ha sufrido Bizkaia en las últimas horas han obligado a prolongar durante ocho horas las labores de extinción de un incendio forestal localizado en el monte Gaztaineta de Galdames, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Los servicios de emergencia recibieron la comunicación de un incendio de monte bajo en Galdames a las seis menos cuarto de la tarde de este pasado sábado. Dotaciones de bomberos acudieron al lugar y pudieron controlarlo para las doce y media de la medianoche.

No obstante, los trabajos se han prolongado hasta las dos de la madrugada, cuando se ha extinguido completamente el fuego y comprobado que no había focos que pudieran reproducirlo. No ha habido que lamentar daños personales ni ha afectado a zonas habitadas.