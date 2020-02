La chirigota revive en 2020

La encargada en alzar el telón por primera vez en la séptima y última sesión de Cuartos de Final era el coro de los estudiantes. ‘Barrio Negro’ apunta a seguir la estela que comenzaron hace tres años. Aspiran a la Final y parece que tienen repertorio para ello. Dos buenos tangos, uno al racismo y el otro a la igualdad, y una tanda de cuplés muy simpáticos para lo que nos tiene acostumbrados la modalidad. Todo ello les vale para llegar a semifinales lejos del corte.

Era una de las más esperadas y se notó en el público. También se lo ganaron con dos grandes pasodobles llenos de golpes y con mucha crítica. ‘Estrés por cuatro’ pone complicada la modalidad de chirigotas. Gusta mucho y con razón. Gran pase de Cuartos que nos hace pensar qué tendrán preparado para las fases de mayor nivel. Lo que es seguro es que nos vamos a reír mucho. Dos pases más muy probablemente.

‘La tierra de la alegría’ era la apuesta de Bustelo y Monje para el COAC 2020. Con buenas voces en el grupo presentaba un proyecto que quizá se veía que se quedaría a medio gas. Así fue en su actuación de Cuartos. Los pasodobles bastante lejos del nombre de la comparsa y los cuplés dignos de la fase y la modalidad. Muy probablemente insuficiente para seguir en el concurso.

Fue una sorpresa su pase a Cuartos de Final y tuvieron que hacer frente a la fase con un patio de butacas prácticamente vacío. ‘La Soñadora’ defendió todo lo que pudo su proyecto 2020. No trajo malas letras de tangos ni cuplés. Un primer tango a su compatriota Juan Rivero sentido y emocionante fue lo más destacado de su función. Aún así seguramente insuficiente para la fase y, mucho menos, para una modalidad que este año trae varios candidatos fuertes a semifinales y la Gran Final. Harán disfrutar en los carruseles y seguro que habrán disfrutado de su segunda actuación en el concurso.

Llegaba el turno de la chirigota que competirá mano a mano con el Selu. La chirigota del Vera Luque ha demostrado este año que los cuplés graciosos no están en peligro de extinción y, encima, lo han hecho en exceso. Seis cuplés por fase. Seis cuplés graciosos por fase. Puede ser y es y lo ha demostrado ‘Cadizfornia’ en su regreso al Falla. Que no se vuelvan a ir del concurso y que en este nos queden 12 cuplés más.

La comparsa de Tocina, a pesar de haber bajado considerablemente su nivel con respecto a los dos años anteriores, sorprendió consiguiendo el pase a Cuartos de Final. Vocalmente no sonaron tan bonito como nos tienen acostumbrados, las letras no estuvieron mal pero la competencia es dura y la fase también empieza a ser exigente por parte de la afición y la crítica. No será este el año en el que repitan en semifinales.

Qué mejor manera de despedir la fase de Cuartos que con la música de 'El Noly'. La chirigota 'Noche en el museo' se jugaba el pase a semifinales y la música que es una auténtica delicia gaditana jugó en su contra. De tal obra maestra con firma Noly, se espera que la letra llegue al nivel, o al menos, lo intente. No trajo mucho nivel en ese aspecto y eso lo mantendrá en duda para saber si repiten la semana que viene. Eso sí, al menos solo tendrán que esperar unos minutos para saberlo.