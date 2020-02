Vera: "Es un orgullo el alto nivel que se ha dado en el concurso del Norte"

Año redondo para Los Tiralenguas, con actuación sensacional de su infantil en el concurso de Santa Cruz y premio gordo en el Norte para la adulta, lo cual le valida el pasaporte para volver a cantar en 2021 en el Recinto Ferial. Tiene motivos para sonreír José Antonio Vera, su director y alma máter, después de unos meses difíciles por el fallecimiento del entrañable Samuel, pérdida irreparable y del que todos se acuerdan el día después del triunfo 'tiralengua' sobre las tarimas de Puerto de la Cruz.

¿Cuáles son las sensaciones el día después de ganar?

Las sensaciones ya fueron increíbles sobre el escenario. La fase no estuvo del todo bien, tuvimos pequeños problemas con el sonido y la actuación no fue la esperada. Pero este sábado fue todo diferente y las sensaciones son inmejorables, por supuesto.

¿Qué sabe mejor? ¿Ganar el concurso comarcal o saber que el año próximo vuelven a Santa Cruz?

Sabe mejor lo de ganar, evidentemente. Cuando se gana, se pone uno muy contento después de tantos meses de ensayo, tanto curro y tanto empeño. Lo de Santa Cruz es secundario; ya vendrá.

¿Se esperaban el fallo del jurado?

No, porque no vi a ninguna murga al ser nosotros los últimos en actuar, así que no quise estar pendiente de las otras. Pero la gente coincidía en que le había gustado mucho nuestra actuación y que podíamos estar ahí. Por último ya me lo fui creyendo. Hastae se confirmó.

En su primer tema se meten de lleno en el debate sobre los estilos y en el segundo amagan con despedirse para siempre. ¿La clave del triunfo fue que su repertorio tuvo de todo?

Sí, yo creo que sí. A la gente le gustó nuestra final y estuvo súper entregada desde el principio. Fueron 30 minutos increíbles para nosotros.

Una pena que la final fuese solo a cinco por la renuncia de Pizzicatos.

Sí. Es una pena que no pudiera participar Pizzicatos pero las cinco que fuimos lo dimos todo y se hizo buen espectáculo. Creo que es una noticia feliz el nivel que dimos todas las participantes.

Vimos un gran nivel en Chaladas, Cascarrabias... ¿es la demostración de que el nivel y el prestigio de las murgas norteñas no se ha perdido del todo?

En efecto. Siempre estamos ahí en la pomada para que el concurso tenga más nivel y sinceramente creo que lo vamos consiguiendo. Ahora hace falta que regresen las demás murgas para hacer más grande el concurso.

¿A quién se refiere? ¿A Trapaseros?

(Risas). Echo en falta a todas porque todas hacíamos grande el concurso de murgas del Norte. Desgraciadamente quedamos pocas y estamos luchando para que el concurso siga vivo y siga adelante. Echo de menos a todas, no solo a Trapaseros; me gustaría que volviesen todas las que han aportado su granito de arena al certamen nuestro, que es el del Norte.

¿Qué le pareció la actuación de Cascarrabias en Santa Cruz? ¿Otra señal más de que el nivel del Norte está muy vivo?



Por supuesto. Todas las murgas del Norte que han ido para allá, han hecho buen papel. Han representado al Norte como se merece y particularmente felicito a Los Cascarrabias por cómo defendieron su repertorio y cómo demostraron que no por ser del Norte eres menos que las demás.

Déjeme felicitarle por el otro gran éxito de este año, que se llama Tiralengüines. Estuvo sensacional la murga en el concurso de infantiles de Santa Cruz con su hija al frente de la fila. Y quedaron quintos.



Pues sí. Ha sido un año difícil por muchas circunstancais, por la muerte de Samuel que nos dejó tocados y nos afectó, obviamente. Y la verdad es que Tiralengüines nos dio una alegría enorme. Al principio pensamos en esperar a que se consolide la murga pero finalmente se decidió ir a Santa Cruz y súper orgullosos estamos de que la cantera venga con esa fuerza y ese empuje. Estuvieron geniales, esa es la verdad.