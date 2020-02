Córdoba y Granada cuentan desde hoy con conexión Avant de Renfe

Córdoba y Granada aumentan su conexión ferroviaria de alta velocidad desde este domingo con la puesta en marcha del servicio Avant entre Sevilla y la capital nazarí. Habrá parada intermedia en Córdoba y Puente Genil, siendo la de Córdoba una parada además técnica, puesto que los trenes cambiarán aquí el sentido de su marcha.

Este nuevo servicio consta de ocho trenes diarios, cuatro en cada sentido. La duración del trayecto entre Córdoba y Granada será de una hora y 40 minutos. 1.900 plazas diarias se ofertarán con este servicio Avant que permitirá la ida y vuelta en el mismo día.

El Abono Tarjeta Plus permitirá también realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa general en función del trayecto y el número de viajes. La Tarjeta 10 Plus, para diez viajes con una validez de dos meses; y la Tarjeta Plus 10-45 para diez viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

Los horarios de las salidas desde Córdoba serán a las 8:31, 10:08, 13:05 y 20:15. Los de vuelta desde Granada, a las 6:40, 13:20, 17:20 y 20:28.

El precio del billete simple de Avant entre Córdoba y Granada será de 51 euros.