Jesús, enfermo de ELA: "Quiero tener una ley a mi lado cuando llegue el momento que no pueda soportarlo más"

Galicia ocupa el tercer lugar por la cola en cuanto al número de testamentos vitales registrados. No por la falta de interés de los gallegos sino porque no se dan suficientes facilidades para ello, sobre todo en el rural. Es la opinión de la Asociación Derecho a una muerte digna en Galicia ante el debate suscitado por la entrada en el Congreso de la proposición de ley que despenalizará la eutanasia. Jesús Vázquez, de 56 años, tiene ELA, una enfermedad que lo tiene postrado en una silla de ruedas. Llegado el momento en que la situación le resulte insoportable quiere tener un plan B.

Jesús, en el programa A Coruña Opina de Radio Coruña Cadena Ser, exige: "Una ley por mi problema, para mí, aunque yo en estos momentos no la tenga que utilizar. Como ves estoy hablando por teléfono, respiro, como y me va bien; pero es un derecho para mí, quiero tener esta ley a mi lado y, por supuesto, al lado de todos aquellos que la necesitan en este momento".

En Galicia, según datos oficiales, el 50% de la población con derecho a recibir cuidados paliativos no los recibe. Hace 13 años fue aprobado el Plan Galego de Coidados Paliativos, cuya comisión de expertos lleva más de un año sin reunirse. Los profesionales sanitarios denuncian que existe una "parálisis paliativa" en Galicia porque los recursos se quedan cortos.

Las unidades de cuidados paliativos están instaladas en las siete grandes ciudades. El Dr. Juan Sanmartín, Jefe de la Sección de Cuidados Paliativos del Chuac, reclama más medios: "Los cuidados paliativos en Galicia son muy buenos, pero son escasos". El doctor Sanmartín lo compara con los recursos destinados a la gestación y el parto: "Para venir a la vida se invierten muchos recursos, sin embargo estamos dudando del presupuesto que vamos a asignar para el final de vida, que es algo que vamos a tener todos".

El debate en A Coruña Opina

Sobre la ley que regulará la eutanasia, a partir de junio si se cumplen los pronósticos del Gobierno, posiciones encontradas sobre su aprobación en esta edición en A Coruña Opina. Ramón Borrás, de ideología conservadora, para quien es una puerta abierta a una, dice, pendiente resbaladiza: "El Gobierno pretende tener un respaldo social acotando estos casos iniciales y dando garantías para posteriormente ir ampliando a más gente y reduciendo garantías".

Ascensión Cambrón, presidenta de la Asociación Derecho a una Muerte Digna en Galicia, para quien la eutanasia es un derecho también moral señala que "en los países en donde se ha regulado la eutanasia no se percibe que haya esa pendiente resbaladiza". Continúa Cambrón: "Es lógico que tras unos años de aplicación de la ley haya que ampliarla; y no para quitarse a la gente de encima ni para recaudar fondos para otros intereses si no porque la libertad de las personas exige que se les atienda".

La tramitación de la Ley

Galicia cuenta desde 2015 con la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de los enfermos terminales.

Esta normativa regula derechos reconocidos en la Ley de Autonomía del Paciente y permite el registro del testamento vital, un documento en el que la persona expresa cómo desea ser tratada al final de la vida, con límites al esfuerzo terapéutico. El proyecto de ley que despenalice la eutanasia, en sus primeros pasos de tramitación en el Congreso, ha puesto de manifiesto el respaldo de todas las fuerzas de izquierda y la total oposición por parte de la derecha. Tendrán derecho a solicitar la ayuda para morir todos los ciudadanos, mayores de edad que sufran una enfermedad grave, incurable, crónica o invalidante que lleve un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.