Hallan un perro "en los huesos" en la comarca de A Coruña

Un perro en estado de abandono y en los huesos ha sido localizado en la comarca de A Coruña. Fue encontrado este fin de semana en medio de un campo en Oleiros, sin collar y chip. Su estado es de desnutrición grave, según el veterinario que lo atendió en un primer momento. La Asociación Animalista Libera denuncia este nuevo caso de maltrato animal e insta a la Xunta a revisar la Ley de Bienestar Animal.

Se trata de una perra que cojeaba asustada cuando fue rescatada. Se encuentra en un domicilio particular. Libera reclama una revisión profunda de la normativa vigente. Por el estado del animal, el responsable del abandono debería enfrentarse a, al menos, una infracción de carácter leve por "no facilitar a los animales la alimentación y bebida suficientes y adecuadas a sus necesidades".

La asociación animalista demanda un castigo para quienes, como este caso, evidencia el desprecio por los bienestar de estos seres vivos.

Libera no revelará la localización exacta del hallazgo del animal porque entiende que el marco legislativo no favorece este tipo de rescates mientras la Xunta no se tome en serio un asunto que deja "miles de vidas animales sin soporte de vida alguno".