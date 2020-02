El Xerez CD sigue sin encontrar el camino (2-1)

CONIL CF 2 - XEREZ CD 1

Dos goles del delantero Javi Tamayo sentencian al Xerez CD en su visita al Pérez Ureba de Conil, campo maldito para los azulinos.

Dani Jurado acortó distancias a la hora de partido y cuando mejor estaba en el campo el equipo jerezano, pero no fue suficiente para al menos haber empatado el encuentro.

Juan Carlos Gómez vio el partido desde la grada, cumpliendo así el primero de los tres partidos de sanción que le cayeron tras su expulsión en La Granja el pasado domingo. Apostó de salida por el mismo once que derrotó al Ceuta, pero con Quirós en el lateral izquierdo, mientras que Iván Caballero pasó a ocupar un puesto en el centro de la defensa junto a Dani Jurado por la ausencia de Álex Revuelta por sanción.

Javi Tamayo a los trece minutos de partido fue el encargado de inaugurar el electrónico del Pérez Ureba, aprovechando un desajuste defensivo de los jerezanos.

El Xerez CD no estuvo mal en defensa, pero no creaba demasiado peligro arriba. En la segunda parte, un centro de Carlos Cuenca que se fue envenenando lo sacó con apuros Montoya a córner y en el lanzamiento, el colegiado pitó penalti por un agarrón dentro del área de Ángel que se encargó de transformar Javi Tamayo desde los once metros, estableciendo un 2 a 0 que ya iba a ser imposible de remontar.

FICHA TÉCNICA:





Conil CF: Fran Sánchez, Mario (Eloy Escandón, 82'), Jurado, Rubén, Álvarez, Ponce, Carmona, Manu Heredia (Sergio Romero, 89'), Fran Mejías, Carlos Cuenca y Javi Tamayo (Álex Padilla, 56').

Xerez CD: Montoya, Gonzalo, Dani Jurado, Caballero, Quirós, Iván Romero, Ángel (Yeray, 76'), Cristian Tejero (Ricky, 60'), Fran Sabaté, Balongo (Soto, 87') y Borja.

Goles: 1-0 (13') Javi Tamayo. 2-0 (52') Javi Tamayo, de penalti. 2-1 (57') Dani Jurado.

Árbitro: Gutiérrez Perea (Sevilla). Amonestó a Rubén Díaz, Fran Mejías; Iván Caballero, Cristian y Ángel.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 25ª jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Pérez Ureba de Conil.