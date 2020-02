El Xerez DFC tira de oficio para ganarle a un rival directo (2-1)

XEREZ DFC 2 - SALERM PUENTE GENIL 1

El Xerez Deportivo FC venció en un duelo de altura, frente a un rival directo, convenciendo ante su afición para continuar sumando puntos de cara a la promoción y restando puntos al líder, el Ciudad de Lucena, que empató a uno frente a Los Barrios.

Con un gol tempranero de Goma y otro a la reanudación de la segunda parte de Jacobo, el conjunto xerecista consiguió imponerse por 2 goles a 1 a un Puente Genil que salió a por todas en Chapín, pero que apenas tuvo más ocasiones claras que la del gol de Miguel García y otra en el último minuto que puso el susto en el cuerpo a los asistentes al encuentro pero que atajó Camacho con seguridad.

Josu Uribe volvía a repetir once, exceptuando el cambio del lateral izquierdo, ya que volvía de sanción uno de los jugadores clave de este equipo; Fran Ávila. Lo que funciona mejor no tocarlo, y al asturiano le está funcionando jugar así. Eso supone la ausencia en la alineación de jugadores importantes como Sergio Narváez, Casares, Amin o Mika.

No pudo comenzar el encuentro de mejor forma el Xerez Deportivo FC. En el minuto 5, cuando aún se estaban acomodando en sus asientos los últimos aficionados en llegar al estadio, Goma se sacó de la chistera un latigazo raso desde la frontal del área y clavó el esférico dentro de la portería, pegado al poste, imposible para Javi Romero pese a su estirada.

Con todo un mundo por delante, el guion se comenzó escribir de forma favorable para los azulinos con este gol tempranero de los que no acostumbra el equipo. Sin embargo, pocos minutos después llegarían las malas noticias para este Xerez DFC, que pocos partidos, por no decir ninguno, puede vivirlo con absoluta tranquilidad. En este caso, su killer, Antonio Sánchez, tuvo que salir de Chapín en ambulancia debido a una lesión aparentemente en el sóleo de su pierna izquierda. Habrá que esperar a las pruebas pertinentes para comprobar el alcance de dicha lesión, pero la mejor de las noticias para Josu Uribe y la afición sería poder contar con el delantero el próximo domingo en Lepe. Su lugar lo ocupó Mika, un jugador que viene cuajando muy buenos partidos saliendo desde el banquillo y que ya sabe lo que es anotar con la camiseta del Xerez DFC.

Era importante comenzar un encuentro de este tipo adelantándote en el marcador. Y aunque aún quedaba mucho partido, el conjunto xerecista dio un golpe sobre la mesa sobre uno de sus rivales más directos.

Lo cierto es que el Puente Genil salió a jugar al fútbol en Chapín, con tres centrales y replegado cuando el Xerez atacaba, pero valiente en el ataque y buscando sus oportunidades. A pesar de ello, los de Diego Caro apenas inquietaron a Camacho durante los primeros 45 minutos. Tampoco lo hizo el Xerez DFC, que más allá del gol, no tuvo grandes ocasiones en la primera mitad.

Antes del descanso, un nuevo susto llegó a Chapín. Camacho, en un balón aéreo, fue golpeado por uno de los atacantes del Puente Genil, cayendo al suelo dolorido y conllevando a que Pizana saltara a calentar. Finalmente todo quedó en un susto y el guardameta xerecista se incorporó y continuó en el partido con normalidad.

Cuando todo hacía indicar que el partido iría al descanso con el 1-0, una falta lateral cometida de forma innecesaria por Alain propició el gol del empate. Un balón colgado por Nacho al segundo palo, al que Camacho no consiguió llegar, fue rematado por Miguel García al fondo de la red. Golpe psicológico del Puente Genil en el minuto 43 de partido.

Y si el Xerez DFC comenzó el encuentro de la mejor de las formas, la segunda parte no iba a ser menos. Los de Josu Uribe se adelantaban nuevamente en el marcador en la reanudación, concretamente en el minuto 48, tras una magnífica jugada de Bello y Fran Ávila que culminó Jacobo empujando el balón al interior de la portería. El capitán xerecista ofreció un taconazo a Fran Ávila que aprovechó el lateral para internarse en el área y con suma facilidad levantar la cabeza y asistir a Jacobo que se encontraba sólo en la frontal del área pequeña.

A partir del segundo gol, el equipo local se mostró más superior sobre su rival y los acercamientos de peligro eran más evidentes que en la primera mitad. El Puente Genil apenas merodeó al área xerecista en los segundos 45 minutos.

No fueron pocas las quejas sobre el colegiado por la ausencia de tarjetas amarillas a los jugadores visitantes, que propiciaron diferentes acciones manifiestas de cartulina que no fueron amonestadas por el sevillano González Páez. La única tarjeta que recibió el Xerez fue la de Colorado, que se perderá el próximo encuentro en Lepe por acumulación de amarillas. Baja sensible para el equipo azulino que pierde a uno de sus efectivos más importantes, sin lugar a dudas.

Aun así, el equipo xerecista siguió en sus trece de llevarse los tres puntos en la tarde de este domingo. A punto estuvo Jacobo de hacer el gol de la tarde y el segundo de su cuenta particular sino fuera por la intervención de Javi Romero. El jerezano se marchó de dos rivales con mucha calidad y se plantó sólo frente al portero, aunque algo desequilibrado, lo que no le permitió una definición acorde a la situación.

Finalmente no llegaría el tercero de la tranquilidad. Aunque esa calma la tuvo el equipo con el empuje de la afición, que apretó en los minutos finales para evitar que los puntos quedaran repartidos sobre la bocina. Incluso, el autor del tanto visitante, Miguel García, tendría en sus botas el gol del empate en el minuto 93, con un disparo en el interior del área que paró Camacho. Todo quedó en un susto para los azulinos. El Xerez Deportivo FC continúa así su camino hacia el objetivo y se mantiene tercero en la clasificación, a dos puntos del líder.

Ficha técnica

Xerez Deportivo FC: Camacho; Alain, Edet, Joaqui, Fran Ávila; Adri Rodríguez, Álex Colorado, Jacobo (Sergio Narváez 87’), Goma, Bello (Casares 75’); Antonio Sánchez (Mika 17’).

Puente Genil FC: Javi Romero; Álvaro Pérez, Núñez, Manolo Cano; Julián (Edu Chía 55’), Joel Armengol, Jona, Nacho (Ale Rivero 55’), Miguel García; Salva Vega (Juan Delgado 71’), Marwan.

Árbitros: Gonzalo González Páez, Raúl Romero Bravo e Iván Bravo Toleado (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a Diego Caro (entrenador) Nacho, Ale Rivero y Manolo Cano por parte visitante y a Colorado y Dani Herrera (delegado) por parte local.

Incidencias: 25ª jornada de liga del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín