Rosa, Norma, Magali y Teresa tienen entre 50 y 60 años. Llevan años limpiando las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el último contratadas por el Grupo Tempo que dejó de pagarlas en el mes de noviembre.

A ellas y a sus 40 compañeras, la mayoría con un contrato de tres horas diarias que, dependiendo de los días que tenga el mes, les supone unos ingresos fijos de 376€. Cantidad que complementan con horas sueltas que trabajan en otras empresa, o casas particulares. "Pero sumando horas no llegamos ni al sueldo mínimo y a nuestra edad todo se complica", se lamentan.

Teresa enseña varias copias de un currículum que va dejando por las empresas porque "empiezo a tener problemas para pagar el alquiler". Eso es lo que más le preocupa en este momento. Los ahorros se han acabado en estos meses y ha tenido que pedir dinero.

Fuentes de la CNMV aseguran a la Cadena Ser que en el momento en el que conocieron los retrasos en el pago de las nóminas adelantaron el pago de la mensualidad en curso al Grupo Tempo, pero el dinero no les llegó a las trabajadoras.

A partir de ahí se inició el trámite para rescindir el contrato con una empresa que ha desaparecido y con la que también tienen contratados servicios de limpieza o de seguridad otros organismos púbicos como la Agencia Tributaria. Ahora preparan la licitación para contratar una nueva empresa.

Pero mientras tanto pasa el tiempo y las trabajadoras se preguntan, entonces, ¿nos toca trabajar sin cobrar?, ¿trabajarles gratis? Preguntas a las que responden con rapidez. "Yo no he contratado a la empresa, la ha contratado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Quien tiene que responder por ella es la CNMV, no yo".

Alfredo Turienzo, responsable del sector de limpieza del sindicato UGT en Madrid, asegura que esto es el reflejo claro de lo que significa la precariedad laboral en el sector. Pliegos que se adjudican con bajas temerarias y que luego pasan factura al eslabón más débil de la cadena. algo que llevan años denunciando pero que reconoce es una práctica que no consiguen frenar