El Ushuaia Ibiza ahonda en la mala racha del Urbia Voley Palma

El Urbia Palma no ha podido contrarrestar la dinámica tan diferente con la que llegaban los dos equipos. Una losa demasiado pesada para los hombres de Marcos Dreyer, que a pesar del tres a cero han tenido sus opciones para levantar el encuentro. El Ushuaïa ya ganó al Urbia Palma en esta pista la temporada pasada. El equipo mallorquín ha vuelto a recibir un revés moral en la liga regular contra un equipo muy enchufado y jaleado por su afición. Así pues, más de cuatrocientas personas han llenado las gradas con muchas ganas de ver buen voleibol pero el premio ha caído del lado local.

El derbi balear no ha defraudado en un partido con muchas alternativas. Los mallorquines han empezado el encuentro muy concentrados, con ritmo en los primeros instantes y firmes en la idea de sacar a relucir sus mejores virtudes. Una racha de cinco puntos le ha servido al equipo local, para distanciarse en un partido con mucho ritmo desde el inicio. En el ecuador del primer set el conjunto de Aitor Barreros se ha mostrado muy sólido con cuatro puntos de ventaja que ya no han dejado escapar. Con 22 a 17, Marcos Dreyer ha solicitado tiempo muerto para buscar la reacción de sus jugadores y cortar el ritmo de los ibicencos, pero no ha podido ser y el Ushuaïa se ha llevado el parcial por 25 a 21.

El Urbia Palma ha empezado el segundo set con buen pie. Tanto que incluso se ha puesto por delante en el marcador (8-10), aunque solo ha sido un espejismo de lo que ha pasado después. Tras el encuentro, Marcos Dreyer ha explicado que “han empezado bien este parcial pero después se ha escapado por detalles y errores nuestros en la recepción”. Finalmente el set ha terminado 25 a17.

En la tercera manga el equipo ha mejorado y ha crecido en confianza y sensaciones. Se ha quitado el peso psicológico con buen juego y ha mejorado en el saque y el remate. Tanto es así, que en el ecuador de este parcial ya ganaba el Urbia 8-15 pero los locales han buscado la reacción y la han encontrado con cuatro puntos consecutivos. Marcos Dreyer ha solicitado dos tiempos muertos en prácticamente un minuto para acabar de convencer a sus jugadores de que se podía ganar.

A partir de aquí se ha llegado al momento mágico con un punto larguísimo que sirve al Ushuïa para empatar a 22 y dejar a los dos equipos con opciones. El Urbia Palma ha llegado a disponer de una pelota de set que no ha sabido aprovechar y los ibicencos han cerrado este parcial y el partido con el definitivo por 28 a 26.