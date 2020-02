Junta del Real Murcia: ampliación de capital y acciones legales contra Mauricio, Moro y Gálvez

El Real Murcia ha celebrado la segunda convocatoria de la Junta de Accionistas superando el 35% de capital en la sala y representado (se ha alcanzado un 42%, lo que se traduce en un Capital presente de 630.973,21 euros), por lo tanto se ha podido someter a votación si se establece un modelo de club atomizado o no, entre otras cuestiones. Es decir, los accionistas minoritarios y medianos llevarán las riendas del club y, como mucho, un mayoritario podrá tener el 49% de las acciones del Real Murcia.

En los preliminares de la votación, algunos miembros de la Junta Directiva tomaron la palabra para dejar claras sus prioridades de cara a los accionistas presentes en la sala: "Sería un error que el club no fuera una sociedad anónima deportiva", aseguró Daniel Moreno. Francisco Miró también fue por la misma línea y avisó del peligro de no votar el modelo atomizado: "La idea es que no nos suceda lo que le pasó el otro día al Manchester City, los socios se enteraron los últimos de la sanción UEFA". El resultado de dicha votación fue 'sí' a un modelo de club atomizado con 95,43% y 'no' con 4,38%.

El segundo punto del día fue el aumento de capital mediante compensación de créditos relativos convertibles. Cada acción tendría, pues, un valor nominal de 0,122 euros, los accionistas votaron sícon 97,95%, no un 1,70%, 0,27% de abstenciones y 0,08% en blanco. Para finalizar la jornada en la sala de asambleas del Estadio Enrique Roca, el tercer punto iba íntimamente ligado con el anterior, la ampliación de capital. Un aumento a cargo de aportaciones dinerarias de hasta 2.292.735,39 euros mediante la emisión de 18.792.913 de nuevas acciones con el valor nominal propuesto anteriormente (0,122 euros). La votación tuvo como resultado un 96,98% sí, 1,68% no y un 1,44% de abstención.

Antes de concluir la jornada, Daniel Moreno habló de las irregularidades que cometieron Mauricio García de la Vega, Raúl Moro y Víctor Gálvez: "Hemos tenido que asumir indemnizaciones por despidos de 202.000 euros y Gálvez le debe al Real Murcia 221.000". Fue un último punto que no estaba en el guion y para el que se sometió a votación una última cuestión: "¿Debe la entidad emprender acciones legales en contra de los tres? El resultado fue de 96,52% sí, 0,02% no, 1,70% en blanco y 1,76% de abstención.