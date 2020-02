El Eibar-Real apunta a jugarse después de la semifinal de Copa

El derbi gipuzkoano entre el Eibar y la Real Sociedad, que debía haberse disputado este domingo en Ipurua, apunta a disputarse a partir del 9 de marzo, con el martes 10 de marzo y el miércoles 11 de marzo como primeras fechas posibles para que pueda disputarse. Hay que recordar que ese partido se suspendió por parte del Comité de Competición, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Salud del Gobierno Vasco, por culpa de la mala calidad del aire por el incendio del vertedero de Zaldibar. El Gobierno Vasco recomendó no practicar deporte al aire libre este fin de semana en Ermua, Zaldibar y Eibar al detectar un nivel alto de dioxinas en el aire.

El asunto tiene muy enfadada a la población de Eibar, por la tardanza en llegar las medidas preventivas del Gobierno Vasco, pero la realidad es que las mediciones del servicio de salud tardan cinco días en ser analizadas en el CSIC. Y esa es la razón por la que el partido no se podrá disputar este martes, algo que era la intención inicial de ambos clubes en caso de se suspendiera, como así sucedió finalmente. El Eibar buscó todas las vías posibles para jugar el partido, mientras que la Real simplemente esperó acontecimientos, dispuesto a acatar la decisión que se tomara. La idea de jugar el martes gustaba porque así no suponía tratocar ningún calendario, tampoco el tema de la devolución del precio de las entradas y porque no era ningún problema para ninguno de los dos clubes. Pero la calidad del aire no se sabe si ha cambiado para el martes, debido a que los siguientes datos de medición llegarán el jueves. Esto quiere decir que esta semana está descsrtado que se juegue este derbi gipuzkoano.

Ambos clubes tienen ahora hasta el martes a las 14.00 horas para ponerse de acuerdo a la hora de poner una nueva fecha para el partido. Es el plazo que le ha dado el Comité de Competición, y en caso de que no se pongan de acuerdo entrará de oficio y asignará una fecha que considere oportuna, ya sin el consentimiento de Real y Eibar. El acuerdo no parece ser complicado, siempre y cuando el Euibar acepte jugar después de la semifinal de Copa que jugará la Real en Miranda. Porque antes parece imposible. La semana del 24 de febrero, la Real juega en viernes (28 febrero), así que es complicado que se dispute entre semana. Y después llega la semifinal de Copa de la Real en Miranda (4 marzo). Esto significa que hasta después del partido de los donostiarras en Anduva no se podría jugar. Y la primera fecha para poder hacerlo es el 10-11 de marzo.