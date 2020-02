Llenazo y batacazo

El Racing quiere, el Racing lo intenta pero el Racing no puede. Ese es el resumen de lo que le ocurre a un equipo que no pudo con Ania, que no pudo con Cristóbal y que no puede con Oltra.

Empezó dominando con claridad el Sporting con un Racing a la espera de lo que hiciera el conjunto gijonés. Los rojiblancos tuvieron varias ocasiones a balón parado para adelantarse en el marcador e incluso Murilo tuvo un mano a mano con Luca que salvó Olaortua bajo palos.

Pero en el 39 Murilo puso por delante al cuadro de Djukic batiendo por bajo a Luca tras un fallo entre Olaortua y Abraham.

Tras el descanso, Kitoko pidió el cambio y le sustituyó Mario Ortiz. El equipo hizo un amago de dar un paso al frente pero siendo incapaces de generar peligro a la meta de Mariño.

Casi en el descuento el árbitro decretó mano de Olaortua y penalty, aunque ninguna imágen pusiera luz sobre la duda y decretase que ese balón le tocase en el brazo. En cualquier caso, Carmona puso el definitivo 0-2 desde los once metros.

En lo anecdótico, volvió a jugar Barral, que fue de lo más destacado en la delantera. También tuvo sus minutos Papu, aunque a penas tuvo protagonismo.

Ficha técnica

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Buñuel, Manu Hernando, Olaortua, Abraham; Sergio Ruiz, Kitoko (Mario Ortiz, 46'); Nando (Barral, 59'), Enzo Lombardo, Borja Galán (Papu, 75'); Guillermo.

Sporting (4-2-3-1): Mariño; Bodgan, Molinero, Valiente, Damián; Cristian Salvador, Pedro Díaz; Murilo, Manu García, Carmona; Álaro Vázquez.

Goles: 0-1 (Murilo, 39') y 0-2 (Carmona de penalty, 88').

Amonestaciones: Bodgan (amarilla, 10'), Molinero (amarilla, 69') y Damián (amarilla, 82') por el Sporting. Olaortua (amarilla, 85') por el Racing.