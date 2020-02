Renfe ya conecta Sevilla y Granada en dos horas y media

La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) ha puesto en servicio los nuevos trenes Avant entre las ciudades de Granada y Sevilla este domingo 16 de febrero. A partir de esta fecha, la oferta para viajar entre ambas capitales será de cuatro servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias en Loja, Antequera Santa Ana, Puente Genil y Córdoba.

Según ha informado Renfe a través de una nota de prensa, los nuevos Avant, servicios de Media Distancia por vías de alta velocidad, emplearán un tiempo de viaje de dos horas y 30 minutos, en función del servicio, mejorando en hora y media el actual realizado a través de la vía convencional entre Granada y Sevilla, y eliminando los actuales transbordos por carretera.

Los nuevos Avant sustituyen a los actuales trenes Media Distancia Convencional entre Granada y Sevilla. En Sevilla, el primer viaje del tren Avant a Granada sale este domingo a las 7,45 horas, con llegada prevista a las 10,28 horas a Granada, en cuya estación de ferrocarriles atenderá a los medios la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García.

Con estas ocho frecuencias de Avant directos, Renfe dispone una oferta de 1.900 plazas diarias para viajar cada día entre ambas ciudades, que quedarán conectadas desde primera hora de la mañana con tiempos de viaje que permiten la ida y vuelta en la misma jornada.

Renfe puso a la venta el día 10 de febrero los billetes de los nuevos Avant entre Granada y Sevilla con un precio de 47,20 euros el billete sencillo y de 37,75 euros con descuento de Ida y Vuelta, además de descuentos propios de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

Este sistema de bonos incluye el Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes, con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

Los nuevos servicios entre Granada y Sevilla conllevan también el incremento de la oferta de trenes Avant en Loja, que a partir del 16 de febrero cuenta con ocho servicios que permitirán la conexión de esta localidad con Granada en un tiempo de viaje de 20 minutos, con Córdoba en una hora y 30 minutos y con Sevilla, en dos horas y diez minutos, aproximadamente.

En cuanto al material, este nuevo servicio Avant se prestará con trenes de la serie 114. Son vehículos fabricados por Alstom-Caf que cuentan con 237 plazas, más una para personas de movilidad reducida, que alcanzan una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.

La entrada en servicio de los nuevos Avant Granada-Sevilla conlleva la modificación de la oferta de Media Distancia Convencional en distintos recorridos de Andalucía, tal y como aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.