El alcalde de Villalar de los Comuneros Luis Alonso Laguna considera que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes es un "analfabeto politico", por presentar una propuesta para que el nombre del municipio vallisoletano donde se libró la batalla entre los comuneros y las tropas del emperador Carlos V en abril de 1521 desaparezca de su nomenclatura, que conservará únicamente el nombre de la Comunidad, aunque seguirá al cargo de la organización de la fiesta autonómica en esta localidad.

Alonso Laguna, en declaraciones a la CADENA SER, asegura también sentirse "dolido" con el sindicato UGT por secundar esta propuesta de Fuentes. "No me extraña de Luis Fuentes por su desconocimiento de lo que significó la batalla de Villalar, una ignorancia que ya ha demostrado en mas ocasiones, pero si me duele que UGT le secunde"

Bajo el nuevo nombre de Fundación Castilla y León se pretende "englobar" el sentimiento de todos los ciudadanos de la Comunidad, algunos de los cuales "no se sentían partícipes ni representados" bajo la actual denominación, según ha defendido Fuentes. Una propuesta a la que se opone alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna.

Al margen del cambio de nombre, la propuesta incluye una nueva redacción de los fines de la Fundación para "contribuir a la consolidación y desarrollo de la convivencia democrática y el progreso social", además de la difusión de los valores en los que se asienta, emanados tanto de la Constitución española como del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Según Alonso Laguna lo que se esconde detrás de todo esto es "vaciar de contenido la fiesta de la comunidad".